Megújul a bősi vízerőmű, biomasszakazán épül, modernizálják a távhőhálózatokat

A környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba (SNS-jelölt), valamint a gazdasági miniszter, Denisa Saková (Hlas–SD) bejelentették: összesen 125 millió euró érkezik a Helyreállítási Alapból olyan beruházásokra, amelyek biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-ellátást, illetve modernizálják több szlovákiai város távhőszolgáltatási rendszereit. A forrásból 11 projekt részesül támogatásban.

Taraba hangsúlyozta, az állam jelentős összegeket fordít energetikai modernizációra úgy, hogy nem terheli meg a központi költségvetést. A miniszter szerint a jóváhagyott projektek mind hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a levegő minőségének javításához, valamint a hosszú távú megtakarításokhoz.

Megújul a bősi és a dunacsúnyi vízerőmű

A vízgazdálkodási beruházásokért felelős állami vállalat (Vodohospodárskej výstavby) 42 millió eurót kap a bősi vízerőmű és a dunacsúnyi vízerőmű korszerűsítésére. A fejlesztések az erőművek elektromos és gépészeti berendezéseinek modernizálását célozzák, amely növeli az energiatermelés hatékonyságát, javítja az üzemeltetési biztonságot, csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását és legalább 35 évvel meghosszabbítja az erőművek élettartamát.

Jelentős beruházások a jövő energiaszükségleteire

Saková szerint az energetikai infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, mivel Szlovákia villamosenergia-igénye 2050-ig akár kétszeresére vagy háromszorosára nőhet. A miniszter kiemelte, hogy bár az energiamix alapja továbbra is a nukleáris energia, a megújuló energiaforrások bevonása és a távhőszolgáltatás hatékonyságának növelése szükséges az energiaellátás stabilitásához.

Biomassza-alapú hőtermelés és modernizált távhőrendszerek

A hibrid pályázati felhívás keretében 48 millió euró jut a MH Hőszolgáltató (MH Teplárenský holding) öt projektjére, amelyek a hőtermelés hatékonyságát növelik Zólyomban, Zsolnán, Turócszentmártonban, Nagyszombatban és Pozsonyban. Újabb négy projekt, összesen 35 millió euró értékben, megújuló forrásból származó villamosenergia stabil ellátását támogatja Homonnán, Turócszentmártonban, Pozsonyban és Zsolnán.

A legnagyobb egyedi beruházás Zsolnán valósul meg, ahol 27 millió euróból modern biomassza-gőzkazán épül. A fejlesztés kiváltja a jelenlegi széntüzelésű berendezést, aminek köszönhetően jelentősen csökken a település szén-dioxid-kibocsátása. A holding számításai szerint a váltás évente 36 000 tonna CO₂-nek megfelelő emisszió-megtakarítást eredményez.

„A biomasszára való átállás nemcsak környezetvédelmi szempontból jelent előrelépést, hanem növeli a hőellátás stabilitását is” – hangsúlyozta Adrián Jenčo, a holding vezérigazgatója.

