Újra elérhetővé vált Ila Bálint legendás műve Gömör megyéről

Az adventi időszak harmadik hetében átadásra került Ila Bálint monumentális, Gömör megye I–IV. című művének hasonmás kiadása, amelyet a Pro traditio plus nonprofit szervezet jelentetett meg. A négykötetes munkát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2025. július 23-án engedélyezte újranyomtatásra, így hosszú idő után ismét hozzáférhetővé vált a Gömör megye történetét feldolgozó alapmű.

A kötetben 151 település története mutatkozik meg. Ila Bálint 1932-ben kapta a megbízást Gömör megye történetének összefoglalására. A kutatás célja a megye területén élő népek eredetének, etnikai viszonyainak, népességmozgásának és településtörténetének feltárása volt a korai időktől az 1773-as úrbérrendezésig. A szerző munkájában nem csupán az etnikai adatokat elemezte, hanem a gazdasági, társadalmi folyamatokat, a települések fejlődését és visszaeséseit is.

A mű különleges értékét az adta, hogy az eredeti kiadás példányai évtizedek óta gyakorlatilag elérhetetlenek voltak. Ez indította arra a Pro traditio plus civil szervezet igazgatóját, Kozsár Miklóst, hogy kezdeményezze a reprint kiadás elkészítését. A köteteket előrendelés alapján lehetett megvásárolni. Ez egy egyedülálló lehetőséget jelentett a települések vezetőinek és az érdeklődőknek, hogy hiteles, levéltári dokumentumokra épülő leírásokból ismerjék meg saját közösségük múltját. A mű első sorozata 320 példányban jelent meg Kozsár Miklós szerkesztésében, majd további 150 példány kiadására is sor kerül azok számára, akik lemaradtak, de szeretnék megvásárolni a kiadványt.

Az átadó esemény több településen valósult meg, ahol Kozsár Miklós a közösség erejét hangsúlyozta.

„Példaértékű összefogás, bizalom és kitartás tette lehetővé, hogy újra kiadhassuk Ila Bálint négykötetes művét. Ezt mi, gömöriek különös becsben tartottuk, mert rólunk szól, elődeinkről, a tájról, amelyet munkájukkal formáltak, és amely egyben őket is formálta. A kiadvány eddig nehezen volt hozzáférhető, ezért szervezetünk úgy döntött, eljött az idő, hogy az akadályokat elhárítsuk.”

A kötetek átvételekor a jelenlévők őszinte köszönetüket fejezték ki a Pro traditio plus szervezetnek, hogy felvállalta a hiánypótló kiadvány újbóli megjelentetésének összetett és felelősségteljes munkáját. Hangsúlyozták, hogy az újrakiadás nemcsak tudományos értéket teremtett, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy Gömör települései ismét kézzel fogható kapcsolatba kerülhessenek saját múltjukkal. A résztvevők méltatták a szervezet elhivatottságát, amely nélkül ez a történelmi jelentőségű mű továbbra is elérhetetlen maradt volna a gömöri közösségek számára.

Az adventi átadás így nem csupán könyvbemutató volt, hanem méltó tisztelgés Gömör népeinek múltja és öröksége előtt.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma