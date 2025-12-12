A Bejelentővédelmi Hivatal szerint a politikai érdekek felülírták az emberek érdekeit

A Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) tiszteletben tartja a parlament pénteki döntését, amellyel letörte Peter Pellegrini köztársasági elnök vétóját. Ugyanakkor úgy látja, ezzel a döntéssel a politikai érdekek felülírták az emberek érdekeit. „Világosan ki kell mondani, hogy az Európai Bizottságnak komoly fenntartásai vannak ezzel a lépéssel kapcsolatban, amely alapvetően gyengíti a bejelentők védelmét és az államba vetett bizalmat” – mondta Alexandra Znášiková, az ÚOO kommunikációs osztályának munkatársa.

Znášiková szerint a képviselők kaptak egy második esélyt arra, hogy visszavonják ezt a kártékony törvényt, amely fölöslegesen rontja a bejelentők helyzetét. „Sajnos nem használták ki ezt az esélyt, és ezzel veszélyeztetnek 105 jelenlegi, és még sok további bejelentőt, akik bármikor elveszíthetik a védelmet, ezzel aláásták a jogállamiságba vetett bizalmat, és kitették az országot annak, hogy jelentős uniós forrásoktól essen el” – jelentette ki.

Emlékeztetett arra, hogy ez a független intézmény emelte Szlovákiát az európai élvonalba a bejelentők védelme terén. „A rendszert, amelybe évek munkáját, állami, és uniós forrásokat fektettek, a mai döntéssel csak azért tették tönkre, mert a hivatal egy olyan politikai harc közepén találta magát, amelyhez soha nem volt köze” – tette hozzá Znášiková.

A parlamenti képviselők letörték Peter Pellegrini köztársasági elnök vétóját, és pénteken újra megszavazták a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt. Ezzel létrejön a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal. A bejelentők védelmén túl az új hivatalnak a bűncselekmények áldozatainak kártalanítása is feladata lesz, ezt a kompetenciát az igazságügyi minisztériumtól veszi át.

TASR/Felvidék.ma