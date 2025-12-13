Home Magazin Jónak lenni jó! – Világsztárok fognak össze a kárpátaljai gyermekekért
Arnold Schwarzenegger, Franco Nero és André Rieu is csatlakoztak a közmédia idei jótékonysági kezdeményezéséhez, személyes relikviáik felajánlásával erősítve a kampány küldetését. A különleges tárgyak megvásárlásával a támogatók nemcsak egyedülálló értékekkel gazdagodhatnak, hanem közvetlenül hozzájárulhatnak a kárpátaljai magukra hagyott és árva gyermekek életkörülményeinek javításához is.

A közmédia 15. alkalommal indította útnak a Jónak lenni jó! kampányt, amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja. A kezdeményezés ezúttal a KEGYES Alapítvány munkáját segíti, amely évek óta gondoskodik azokról a kicsikről, akiket magukra hagytak a kórházakban – gyógyszert, tápszert, játékot és szerető figyelmet nyújtva számukra.

A kampány jószolgálati nagykövetei idén Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa, valamint tartalékos űrhajóstársa, Cserényi Gyula. Mellettük több magyar ismert ember csatlakozott a közmédia jó ügyéhez, de az elmúlt évekhez hasonlóan világsztárok is a nemes ügy mellé álltak, különleges relikviáikkal is támogatva a kezdeményezést.

Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije (Fotó: MTVA)

Arnold Schwarzenegger támogatása

A világhírű színész és testépítő legenda egy, a rajongók körében igazi kuriózumnak számító, dedikált tréningdzsekit ajánlott fel a gyűjtés javára.

A felajánlás különlegessége, hogy Schwarzenegger régi, közeli barátja, a budapesti edzőterem-tulajdonos Szedlacskó Ádám – akinek termében már számos világsztár megfordult – közvetítette azt a kampány számára.

Franco Nero személyes felajánlásai

A műfaji korlátokat nem ismerő olasz filmszínész, Franco Nero, aki több magyar produkcióban is szerepelt és rendszeresen visszatér hazánkba, idén is kiemelten támogatja az akciót.

(Fotó: MTVA)

Legfontosabb küldetésének az árva gyermekek felkarolását tartja, így három különleges darabot ajánlott fel: saját dedikált könyvét, egy nyakkendőjét, valamint a legendás Keoma című westernfilmben viselt eredeti pólóját.

André Rieu adománya

A világhírű holland hegedűművész, André Rieu jövő októberi, grandiózus budapesti koncertjére ajánlott fel egy pár tiszteletjegyet annak, aki nemcsak a klasszikus zenét szereti, hanem a segítségnyújtásban is partner. A koncertjegyek mellett dedikált duplalemezzel is segíti az akciót.

(Fotó: MTVA)

A hírességek relikviái elérhetők Médiaklikk felületén. További új felajánlásokat idén már nem tudnak fogadni a szervezők.

A kampány csúcspontja december 21-én az egész napos műsorfolyam lesz a közmédia csatornáin, de az adományvonal már most is él: az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal bárki hozzájárulhat a rászoruló gyermekek támogatásához.

MTVA/Felvidék.ma

