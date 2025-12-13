Jónak lenni jó! – Világsztárok fognak össze a kárpátaljai gyermekekért

Arnold Schwarzenegger, Franco Nero és André Rieu is csatlakoztak a közmédia idei jótékonysági kezdeményezéséhez, személyes relikviáik felajánlásával erősítve a kampány küldetését. A különleges tárgyak megvásárlásával a támogatók nemcsak egyedülálló értékekkel gazdagodhatnak, hanem közvetlenül hozzájárulhatnak a kárpátaljai magukra hagyott és árva gyermekek életkörülményeinek javításához is.

A közmédia 15. alkalommal indította útnak a Jónak lenni jó! kampányt, amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja. A kezdeményezés ezúttal a KEGYES Alapítvány munkáját segíti, amely évek óta gondoskodik azokról a kicsikről, akiket magukra hagytak a kórházakban – gyógyszert, tápszert, játékot és szerető figyelmet nyújtva számukra.

A kampány jószolgálati nagykövetei idén Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa, valamint tartalékos űrhajóstársa, Cserényi Gyula. Mellettük több magyar ismert ember csatlakozott a közmédia jó ügyéhez, de az elmúlt évekhez hasonlóan világsztárok is a nemes ügy mellé álltak, különleges relikviáikkal is támogatva a kezdeményezést.

Arnold Schwarzenegger támogatása

A világhírű színész és testépítő legenda egy, a rajongók körében igazi kuriózumnak számító, dedikált tréningdzsekit ajánlott fel a gyűjtés javára.

A felajánlás különlegessége, hogy Schwarzenegger régi, közeli barátja, a budapesti edzőterem-tulajdonos Szedlacskó Ádám – akinek termében már számos világsztár megfordult – közvetítette azt a kampány számára.

Franco Nero személyes felajánlásai

A műfaji korlátokat nem ismerő olasz filmszínész, Franco Nero, aki több magyar produkcióban is szerepelt és rendszeresen visszatér hazánkba, idén is kiemelten támogatja az akciót.

Legfontosabb küldetésének az árva gyermekek felkarolását tartja, így három különleges darabot ajánlott fel: saját dedikált könyvét, egy nyakkendőjét, valamint a legendás Keoma című westernfilmben viselt eredeti pólóját.

André Rieu adománya

A világhírű holland hegedűművész, André Rieu jövő októberi, grandiózus budapesti koncertjére ajánlott fel egy pár tiszteletjegyet annak, aki nemcsak a klasszikus zenét szereti, hanem a segítségnyújtásban is partner. A koncertjegyek mellett dedikált duplalemezzel is segíti az akciót.

A hírességek relikviái elérhetők a Médiaklikk felületén. További új felajánlásokat idén már nem tudnak fogadni a szervezők.

A kampány csúcspontja december 21-én az egész napos műsorfolyam lesz a közmédia csatornáin, de az adományvonal már most is él: az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal bárki hozzájárulhat a rászoruló gyermekek támogatásához.

MTVA/Felvidék.ma