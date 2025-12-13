December 12-én megtartotta idei utolsó ülését a Pozsony megyei önkormányzat, melynek egyik legfontosabb pontja a főellenőr megválasztása volt, de döntés született határon átnyúló pályázatokról és vagyonjogi kérdésekről is.

Az egyik legfontosabb pontja a megyei ülésnek a főellenőr választása volt, amelyen megvédte pozícióját Ing. Milan Slezák, aki a képviselők többsége szerint jól végzi feladatát, hiszen 41 szavazatból 35-öt szerzett. A főellenőr munkáját alázattal végezte az elmúlt időszakban, erre tett ígéretet az elkövetkező hat évre is. Mint állítja: az ellenőrzésnek nem a hibák keresése a lényege, hanem a helyes út megtalálása, hogy a közpénzek felhasználása effektív legyen a polgárok javára.

A Szenci járás több településén most fejezik be a szennyvíztisztító-hálózatot. Három település még 2019-ben szolgalmi jogot kért a megyei önkormányzattól a csatornázás kiépítése céljából, hiszen több esetben a csatorna a megye tulajdonában lévő úttest alatt helyezkedik el.

A települések társulást is létrehoztak, annak érdekében, hogy sikeresen pályázzanak és kiépíthessék az emberek életét megkönnyítő csatornahálózatot. A három település: Nagyborsa, Egyházfa, Királyfa a csatornahálózat kiépítésére sikerrel adott be pályázatot, azonban a társulásnak további területre is szolgalmi jogot kellett igényelnie a megyei önkormányzattól, Nagyborsa kataszterében a megye tulajdonában lévő területen is lesz hálózat. A három település ki is dolgoztatta egy ingatlan becsüssel az értékét a bérletnek, amely értelmében a három község 6100 eurót fizetett volna a megyei önkormányzatnak. Mivel a községek társulása közhasznú tevékenységet folytat, így a kérelmükben megfogalmazott közérdek több lakost is érint, képviselői indítványomra, melyet a Szenci járás képviselőivel történt megbeszélés előzött meg, a bérletet egy euróban határozta meg a megyei önkormányzat.

A megyei önkormányzat Szencen egy kereszteződés kiépítése érdekében, az ún. Pincesoron, ingatlant vásárol. A jelenleg még magánkézen lévő járda és útszakasz ennek köszönhetően megújul majd.

Pozsony megye egy Magyarország-Szlovákia határon átnyúló pályázatból szeretné turisztikailag vonzóbbá tenni a Duna mellékét, ennek érdekében összekötni a Kis-Dunát, a Mosoni-Dunát és a Dunát kerékpárutakkal.

A cél érdekében Tőkéssziget (Zálesie) és Éberhard között kerékpár hidat épít az önkormányzat. A kerékpárturizmus fejlesztése az egyik célja a megyei önkormányzatnak, ehhez azonban külső források bevonására is szükség van.

A Pozsony megyei önkormányzat legközelebb 2026 februárjában ülésezik majd.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma