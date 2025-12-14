Javul az autóbusszal való közlekedés Nagyszombati megye minden térségében

A vasúti menetrend változására reagálva a Nagyszombati megye a regionális autóbusz-közlekedés járatait is átalakítja annak érdekében, hogy biztosított legyen az egyes közlekedési eszközök közötti csatlakozás. A megye egyúttal kihasználja az alkalmat arra is, hogy több olyan újdonságot vezessen be, amelyek nemcsak a megye területén, hanem a Pozsonyi és a Trencséni megyére is kiterjedő módon javítják a közlekedési ellátottságot.

A megye három, az utasok számára kedvező változást készített elő a regionális autóbusz-közlekedésben.

„Az első újdonság lehetővé teszi, hogy a Hegyhát régió lakosai egyetlen jeggyel egészen Nagyszombatig utazhassanak. A megyei regionális autóbusz-közlekedés – amelyet a SKAND Skalica biztosít – és a nagyszombati városi autóbusz-hálózat összekapcsolásával egyszerűbbé és kedvezőbbé tesszük az utazást az érintettek számára”

– mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A második pozitív változás, hogy a Nagyszombati megye átvállalja azon járatok egy részének finanszírozását, amelyeket a Trencséni megye megszüntetett. Ennek köszönhetően megmarad a lakosság mobilitása a természetes Kopanice-régióban. Továbbra is közlekedik a Szenice – Berencsváralja– Miava autóbuszjárat. A miavai lakosok sem maradnak el közvetlen pozsonyi összeköttetés nélkül, mivel a Nagyszombati megye meghosszabbította a Pozsony – Nagyszombat – Jablánc útvonalon közlekedő járatot.

Harmadik újdonságként Nagyszombat megye három új reggeli járatot indít Somorja és Pozsony között, amelyeket a SAD Dunajská Streda közlekedtet.

Amint azt Peter Kováčik, a Nagyszombati Megyei Hivatal kommunikációs osztályának munkatársa pontosította,

„az egyik járat gyorsított lesz, és az R7-es gyorsforgalmi utat veszi igénybe. Ennek köszönhetően az utasok gyorsabban és kényelmesebben juthatnak el a fővárosba, hiszen eddig ezek az autóbuszok gyakran túlzsúfoltak voltak”.

A részletes információk és az aktuális menetrendek a Nagyszombati megye hivatalos honlapján érhetők el.

BN/Felvidék.ma/TTSK