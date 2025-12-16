Home Itt és Most A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke is részvétét fejezte ki a zsidó közösségnek
Mons. Bernard Bober kassai érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke (Fotó: TASR)

A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke, Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita is  őszinte részvétét fejezte ki a szlovákiai zsidó közösségnek Pogány Marika tragikus halála kapcsán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a zsidó közösség tagja is az ausztráliai Sydneyben elkövetett terrorcselekmény áldozata lett.

„Egy ártatlan ember halála, amely a gyűlölet és az erőszak következménye, mély sebet ejt nemcsak a családon, hanem a közösségen és az egész társadalmon is. A Szlovák Püspöki Konferencia nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló hozzátartozóknak és a szlovákiai zsidó közösség egészének” – fogalmazott Bernard Bober érsek.

A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke egyúttal határozottan elítélte a terrorizmus, az extrémizmus és a gyűlölet minden formáját.

Mint hangsúlyozta:

A tragikus esemény komoly figyelmeztetés arra, hová vezethet az indulatok szítása és az emberek közötti ellenségeskedés erősítése.

„Lelki közelségemet és szolidaritásomat fejezem ki a szlovákiai zsidó közösség felé, és biztosítom őket imáimról az elhunytért, családjáért, valamint mindazokért, akiket ez a tragédia érintett” – tette hozzá a kassai érsek.

Az elhunytat – aki holokauszt-túlélő is volt – mások mellett a Komáromi Zsidó Hitközség is gyászolja.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk

