Legyártotta a Lockheed Martin a Szlovákiának szánt F-16-os vadászgépeket

Legyártotta az amerikai Lockheed Martin fegyvergyártó cég a Szlovákiának és Bulgáriának szánt F-16 Block 70-es vadászgépeket – tájékoztatott a TASR hírügynökség.

Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 darab F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállítására, hogy helyettesítse az akkor már használaton kívüli MiG-29-es vadászgépeit. A MiG-eket később az Oroszország által megtámadott Ukrajnának adta át.

Az F-16-osok leszállítása a világjárvány miatt késik, eddig hét érkezett meg, az első két vadászgép 2024 júliusában landolt a konyhai katonai repülőtéren.

További három ezen a héten érkezik, a többi pedig fokozatosan, 2027-ig.

„A teljes F-16 Block 70-es flottával Szlovákia és Bulgária biztosítani tudja saját légterének védelmét és részt vehet a NATO légtérellenőrzési feladataiban. Ezek a gépek interoperábilisak és közvetlenül csatlakoznak a NATO-rendszereihez, segítik a szövetség európai küldetéseinek végrehajtását” – jelentette be hétfőn a Lockheed Martin.

