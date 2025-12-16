Több súlyos kérdés is napirendre került Andruskó Imre és Orosz Örs évzáró sajtótájékoztatóján

A komáromi Duna Menti Múzeum vezetőváltása, a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó újabb jogi szigorítások, valamint Dél-Szlovákia infrastrukturális leépülése is szóba került Andruskó Imre és Orosz Örs Nyitra megyei és komáromi városi képviselők szokásos havi sajtótájékoztatóján. A tájékoztatón városi, megyei és országos ügyek egyaránt terítékre kerültek, jól kirajzolva azokat a strukturális problémákat, amelyek hosszú távon is meghatározzák a térség helyzetét.

A Komáromi Duna Menti Múzeum fordulóponton: új igazgató, súlyos örökség

Ahogy azt tegnap rövidhírben megírtuk, Nyitra megye közgyűlése a következő öt évre Hushegyi Gábort bízta meg a komáromi Duna Menti Múzeum igazgatásával. Többek között erről is szó esett Andruskó Imre és Orosz Örs Nyitra megyei és komáromi városi képviselők szokásos havi sajtótájékoztatóján.

Orosz Örs a sajtótájékoztatón részletesen beszélt a múzeum helyzetéről. Mint mondta, a megyei közgyűlés döntése értelmében dr. Hushegyi Jánost választották meg az intézmény új igazgatójává, aki azonban csak január közepén tudja elfoglalni hivatalát. Az átmeneti időszakban Galo Vilmos vezeti az intézményt.

A képviselő kiemelte: az elmúlt három évben már az ötödik vezetője lesz a múzeumnak, ami jól jelzi az intézmény instabil helyzetét. Bár a Kultúrpalota épülete kívülről megújult, az állandó kiállítás lebontása óta a múzeum nem tudja bemutatni gazdag gyűjteményét. Az új tárlat tervezése és kivitelezése az egyik legsürgetőbb feladat.

Megjegyezte, további komoly problémát jelent az Europa Nostra-díjas hatos bástya udvarának balesetveszélyes állapota – ezt feltétlenül helyre kell hozni –, valamint a Zichy-palota műszaki hiányosságai is, amelyet hosszú távon a megye bérel Komárom városától. Orosz Örs aláhúzta, ezek a feladatok az új igazgatóra hárulnak.

Pozitív fejlemény ugyanakkor az izsai római tábor, a Leányvár látogatóközpontjának megépítése, amely egy határon átnyúló pályázat révén valósul meg – nem az állam támogatásával, hanem a község agilis polgármesterének köszönhetően – jegyezte meg. A központ üzemeltetését a Duna Menti Múzeum látja majd el, ami új turisztikai lehetőségeket nyithat meg a régióban.

Beneš-dekrétumok és földelkobzások: XXI. századi jogállami válság?

Az országos témák közül kiemelkedett a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó jogszabály-módosítás és az ennek nyomán újrainduló földelkobzások ügye. Orosz Örs hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy 80 évvel a második világháború után, a XXI. században örökösöket fosszanak meg vagyonuktól kollektív bűnösségre hivatkozva.

A földelkobzások elsősorban olyan területeket érintenek, amelyek stratégiai beruházások – például autópályák – nyomvonalába esnek, így értékük sokszorosára nőtt – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egyes információk szerint idén áprilisig már 18 sikeres elkobzás történt több tízmillió euró értékben, miközben egyes telekkönyvi hivatalok megtagadják az állami kezdeményezések bejegyzését.

A képviselők szerint a parlament által elfogadott büntetőjogi szigorítás, amely a Beneš-dekrétumok „megkérdőjelezését” is büntethetővé teszi, súlyosan sérti a szólásszabadságot és az európai jogelveket. A Magyar Szövetség álláspontja szerint nem a háború utáni rendezés egészének felülírásáról van szó, hanem a jelenkori igazságtalanságok megszüntetéséről – magyarázták.

Infrastruktúra és képviselet: miért létkérdés a parlamenti jelenlét?

Orosz Örs külön kitért az Ipolyság–Zólyom vasútvonal személyforgalmának megszüntetésére, amely szerinte iskolapéldája annak, hogyan sorvad el Dél-Szlovákia infrastruktúrája politikai érdekképviselet hiányában. A vonalat korábban úgy alakították át, hogy az már ne legyen alkalmas munkába vagy iskolába járásra, majd erre hivatkozva szüntették meg – emelte ki.

A képviselő szerint a vasútvonal visszaépítése – mindössze hat kilométeres hiányzó szakasz pótlásával – komoly turisztikai és gazdasági potenciált szabadítana fel, összekötve Budapestet az Alacsony-Tátra térségével, Selmecbányával és Zólyommal.

Mind Andruskó Imre, mind Orosz Örs hangsúlyozta: a dél-szlovákiai magyarság problémái nem ideológiai vitákban, hanem konkrét ügyekben dőlnek el. A parlamenti képviselet hiánya azt jelenti, hogy a több milliárd eurós állami beruházások más régiókba kerülnek, miközben Dél-Szlovákia folyamatosan forrásvesztést szenved el.

Üzenetük egyértelmű: a közösség megmaradásához nem elszigetelt „fecskék”, hanem szervezett, egységes politikai jelenlét szükséges.

Szalai Erika/Felvidék.ma