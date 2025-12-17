A jubileumi év jelképeként indul útnak Assisi Szent Ferenc vándorképe Szlovákiában

Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából egy rendhagyó lelki kezdeményezésre készülnek a Szlovákiában szolgáló ferencesek: egy külön erre az alkalomra készült Szent Ferenc-ábrázolás indul vándorútra az ország valamennyi ferences közösségéhez.

A jubileumi képet Darina Gladišová festőművész alkotta meg, és Assisi Szent Ferenc ereklyéjével együtt kíséri majd a híveket, lehetőséget teremtve arra, hogy a jubileumi esztendőt a szent személyéhez fűződő különleges lelki közelségben élhessék meg.

A jubileumi kép 2026. február 10-én indul útjára Szlovákiában, a pozsonyi ferences templomban tartandó jubileumi népmissziók keretében. Az eseménysorozat gazdag lelki és kulturális programmal társul.

Az év folyamán a hívek minden olyan szlovákiai ferences templomban találkozhatnak a képpel és róhatják le tiszteletüket előtte, ahol a ferences testvérek szolgálatot teljesítenek.

A ferencesek rendjének alapítóját ábrázoló alkotás „vándorlásának” célja nem pusztán Assisi Szent Ferenc életének és örökségének felidézése, hanem a hívek közös lelki élményének erősítése is, valamint annak az értékrendnek az elmélyítése, amelyet a szent képviselt:

a felebaráti szeretetet, a teremtett világ iránti felelősséget, valamint az alázatban és békében megélt életet.

Az országban szolgálatot teljesítő ferencesek minden jó szándékú embert arra hívnak, hogy kapcsolódjanak be a jubileumi év ünneplésébe, látogassák meg a „vándorló képet”, és közösen éljék át ezt a kivételes esztendőt, amely Assisi Szent Ferenc életéből és lelki örökségéből merít inspirációt.

