Fico nem támogatja Ukrajna segítését a befagyasztott orosz vagyonból

Robert Fico kormányfő a parlament európai ügyekért felelős bizottságának szerdai ülésén kijelentette, nem fog támogatni egyetlen olyan megoldást sem az Európai Tanács brüsszeli ülésén, ami az ukrajnai háború folytatását segíti elő, tehát a befagyasztott külföldi orosz vagyon ilyen felhasználását sem Ukrajna segítésére. A tanács kétnapos ülése december 18-án kezdődik.

Fico azt mondta, nem szavaz meg egyetlen centet sem ilyen célokra Ukrajnában.

„Az ülésen elvből elutasítok minden javaslatot, ami a háború pénzelését jelentené” – szögezte le Fico,

hozzátéve, ide tartozik a befagyasztott orosz vagyon ilyen felhasználása is. „Ha ez a béketerv részét képezné, akkor miért akarjuk most fegyverekre költeni?” – tette fel a kérdést.

Elmondta, a befagyasztott vagyon Ukrajna újjáépítésére való felhasználását támogatná. Fico kijelentette, Szlovákia kész bilaterális alapon segítséget nyújtani Ukrajnának. „Például az aknamentesítésben és más területeken” – mondta. Az ukrán-szlovák tárgyalások folytatására is készen áll.

„Szolidáris félként fogunk viselkedni, bilaterális alapon” – mondta Fico, és leszögezte, a háború pénzelése annak elhúzódását jelenti.

A kormányfő kijelentette, az EU-nak nincs megoldása erre a konfliktusra, és amelyik ország akar, az adjon pénzt Ukrajnának a háborúra. „De nem létezhet közös európai terv a háború folytatására” – szögezte le.

