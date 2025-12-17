Home Itt és Most Távozott posztjáról a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója
Távozott posztjáról a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója

(Fotó: TASR/Dano Veselský)

Andrea Predajňová távozott a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjáról – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Petra Demková, a kulturális minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója.

A múzeum vezetésével ideiglenesen Vieroslava Bernátovát bízták meg. „Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter leváltotta Andrea Predajňovát a Szlovák Nemzeti Múzeum éléről. Leváltását Predajňová kérte” – közölte Demková.

A miniszter megköszönte a távozó vezérigazgató eddigi munkáját.

Predajňová 2025 májusában került a múzeum élére, pályázat útján.

A kulturális miniszter szerda délután úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy Predajňová a rá nehezedő pszichikai és fizikai nyomás miatt mondott le. „Fokozatosan felszínre kerülnek a megörökölt problémák, amelyekkel az igazgatónak folyamatosan foglalkoznia kellett” – közölte a miniszter.

„A legutóbbi beszélgetésünk során jelezte nekem, hogy szeretne visszatérni korábbi posztjára a Betléri Múzeumba” – mondta Šimkovičová, és hozzátette, Predajňová csak a Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjáról távozik.

„A Betléri Múzeumot fogja vezetni, amely szintén a minisztériumhoz tartozik” – közölte.

Az SNM leköszönő vezérigazgatójával, valamint a besztercebányai Állami Operaházban kialakult, hasonló helyzettel kapcsolatban Šimkovičová azt mondta, mindenekelőtt tehetséges menedzsert kell találni, olyat, aki képes megoldani az intézményben a gazdasági és személyzeti problémákat. „Egyelőre nyitva van a kérdés, a közeljövőben foglalkozunk vele” – mondta Šimkovičová.

TASR/Felvidék.ma

