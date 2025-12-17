Zöld utat kapott a Bodrogköz új kerékpáros fejlesztése – több mint 2 millió eurós beruházás indul

A Kassa megyei önkormányzat legutóbbi, hétfői ülésén jóváhagyta a „Neprebádaný cykloraj – Felfedezetlen kerékpáros édenkert” elnevezésű projekt megvalósítását, amelynek keretében megújul a Bodrog és a Latorca folyók gátjain vezető kerékpárút Borsi és Zétény között. A beruházás a Bodrogköz–Alsó-Zemplén térség egyik legjelentősebb turisztikai fejlesztése lehet.

A döntésről Zselinszky József megyei képviselő számolt be, hangsúlyozva: a projekt nemcsak a térség turisztikai vonzerejét növeli, hanem határon átnyúló kapcsolatot teremt Magyarországgal, bekapcsolva a régiót egy nemzetközi kerékpáros hálózatba.

A teljes szakasz 24,5 kilométer hosszú, ebből 15,2 kilométer modernizálása valósul meg pihenőhelyekkel, információs táblákkal, új jelzésekkel és biztonságosabb infrastruktúrával.

Zselinszky József kiemelte, a fejlesztést Juhász János megyei képviselővel közösen több mint három éve indították el, s a Magyar Szövetség teljes frakciójának támogatása mellett hosszú egyeztetési folyamat előzte meg a mostani döntést. Mint fogalmazott, a megye ezzel egyértelműen jelzi, hogy Bodrogköz fejlesztése stratégiai ügy.

A projektről a hétfői megyei ülést követően Pandy Peter megyei képviselő, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke is beszámolt. Elmondása szerint a képviselő-testület 1 380 000 euró visszatérítendő, valamint 758 544,41 euró vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá a beruházás megvalósítására. A fejlesztés az Interreg Magyarország–Szlovákia program keretében valósul meg, és a fenntartható turizmust, a térségek összekapcsolását, valamint a régió gazdasági és közösségi élénkítését szolgálja.

A döntéssel a projekt kivitelezése hamarosan kézzelfogható szakaszba léphet, új lehetőségeket teremtve a Bodrogköz és Alsó-Zemplén térségében élők és az ide látogatók számára.

SZE/Felvidék.ma