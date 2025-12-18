A magyar tanácstagok a Beneš-dekrétumokat érintő törvénymódosítás visszavonását kérik az államfőtől

A Szlovák Kormány Nemzetiségi Tanácsának magyar tagjai nyílt felhívásban fordultak a köztársasági elnökhöz, miután a parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely bűncselekménnyé teszi a második világháború utáni rendezés – így a Beneš-dekrétumok – megkérdőjelezését vagy nyilvános kritikáját. A kezdeményezők szerint a döntés sérti a szólásszabadságot, megfélemlíti a magyar közösséget, és veszélyes precedenst teremt a demokratikus közéletben.

Az alábbiakban változtatások nélkül közöljük a felhívást.

Felhívás a Szlovák Köztársaság elnökéhez

Mi, a Szlovák Kormány Nemzetiségi Tanácsának alulírott magyar tagjai, határozottan elítéljük a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott törvénymódosítást, amely a második világháború utáni rendezés és annak jogi alapjainak – így a Beneš-dekrétumoknak is – megkérdőjelezését vagy nyilvános tagadását bűncselekménnyé nyilvánítja, és szabadságvesztéssel bünteti.

A döntés nem volt sem átgondolt, sem előkészített. Egy váratlanul beterjesztett indítványt emelt a Büntető törvénykönyv részévé a parlament, amelyről nem volt lehetősége véleményt mondani sem a kisebbségi kormánybiztosnak, sem annak a közösségnek, amely a leginkább érintett lehet az ügyben. Úgy véljük, hogy az ilyen súlyú döntések nem születhetnek gyorsított eljárásban, mert az szakmailag hiányos és nincs összhangban a parlament házszabályával sem.

Az elfogadott törvénymódosítás jelen formájában a kollektív bűnösséget elítélő megszólalást egyéni bűncselekménnyé teszi. Ezzel ellehetetleníti a téma tudományos kutatását, publikálását és a Beneš-dekrétumok történészi, szakmai értékelését. Demokratikus értékekkel összeegyeztethetetlennek tartjuk, hogy bűncselekmény legyen egy máig ható történelmi tényről véleményt mondani Szlovákiában. Ez orwelli módon korlátozza a gondolat- és véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az Alkotmány által garantált szabad véleménynyilvánítás jogát is. Egyúttal veszélyes precedenst is teremt: a törvényhozás ezzel kimondta, hogy ha valaki törvényt kritizál, az börtönbe kerülhet. Így a jövőben bármely törvény kritikáját börtönnel lehetne büntetni. Az elfogadott törvények megvitatásának ellehetetlenítése és a diskurzus büntetése alapjaiban rengetheti meg a demokratikus társadalmat.

A Büntető törvénykönyv ilyen szellemben történt módosítását a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség közvetlen megfélemlítésének és elhallgattatásának tartjuk. Elítéljük az ilyen típusú „megoldásokat” a szlovák–magyar kapcsolatok történelmi és jelen vitás kérdéseinek tisztázására.

Ezért javasoljuk a parlamenti döntés újragondolását és a törvénymódosítás hatályon kívül helyezését. Meggyőződésünk, hogy egy európai demokratikus köztársaságban elképzelhetetlen, hogy bűncselekmény legyen egy történelmi kérdésről alkotott vélemény kimondása. Felszólítjuk a köztársasági elnököt, hogy éljen vétójogával, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Szlovákia demokratikus értékei ne sérüljenek.

Kelt: 2025. december 17-én.

BEKE Beáta

DRAB Melinda

KÁLLAY András

KISS Beáta

NAGY Dávid

SOMOGYI Alfréd

Felvidék.ma