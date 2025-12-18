Home Kitekintő Az EU további 41 hajót szankcionált az orosz árnyékflottából
Illusztrációs felvétel (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács ma bejelentette, hogy újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be, és további 41 hajót vett fel az Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozó olajszállító tartályhajók szankciós listájára.

A döntés értelmében az érintett hajókra kikötői hozzáférési tilalom, valamint a tengeri szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások széles körének nyújtását tiltó intézkedések vonatkoznak.

Az intézkedések célja

azoknak a nem uniós tankereknek a megfékezése, amelyek Vlagyimir Putyin árnyékflottájának részeként megkerülik az orosz olajra vonatkozó árplafon-mechanizmust, támogatják Oroszország energiaszektorát, katonai felszerelést szállítanak, illetve ellopott ukrán gabona és kulturális javak elszállításában vesznek részt.

A mostani döntéssel a szankcionált hajók száma csaknem 600-ra emelkedett.

A Tanács hangsúlyozta:

Az intézkedés szorosan kapcsolódik azokhoz a közelmúltbeli döntésekhez, amelyekkel kilenc, az árnyékflotta működését elősegítő szereplőt vettek jegyzékbe, valamint ahhoz a nyilatkozathoz, amelyet az Európai Unió és tagállamai fogadtak el az árnyékflotta jelentette fenyegetések kezelésére és a létfontosságú tengeralatti infrastruktúra védelmére vonatkozóan, a tengerek jogáról szóló nemzetközi jogi keretek teljes körű alkalmazásával.

Az Európai Unió megerősítette: továbbra is készen áll a nyomás fokozására Oroszországgal és az árnyékflotta teljes láncolatával szemben, szükség esetén további szankciók elfogadásával.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

