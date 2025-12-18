Home Itt és Most Az időjárási viszonyok miatt csúszik az F-16-os vadászgépek érkezése
(Fotó: flyajetfighter.com)

Az időjárási viszonyok miatt mégsem érkeznek meg a Malacka melletti konyhai (Kuchyňa) katonai repülőtérre az újabb F-16-os vadászgépek. Csütörtökön három F-16-osnak kellett volna landolnia, érkezésük új időpontját egyelőre nem határozták meg – tájékoztatott Štefan Zemanovič, a Szlovák Fegyveres Erők szóvivője.

„A szél miatt el kellett halasztani a három új F-16-os vadászgép érkezését, és a következő néhány napra vonatkozó előrejelzések alapján most nem is tudjuk kijelölni az új dátumot” – tette hozzá Zemanovič.

Két együléses, és egy kétüléses vadászgép érkezését várják. A szóvivő hozzátette,

továbbra is Lengyelország, Magyarország és Csehország védi Szlovákia légterét, a szlovák hadsereg 2026 közepén tudja átvenni az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Az F-16-os gépek bázisa a felújított szliácsi repülőtéren lesz. Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 darab F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállítására, ez a világjárvány miatt késik.

Az első két vadászgép 2024 júliusában landolt a konyhai repülőtéren, azóta még öt érkezett. Az amerikai Lockheed Martin fegyvergyártó cég a napokban jelentette be, hogy már legyártotta a Szlovákiának és Bulgáriának szánt összes F-16 Block 70-es vadászgépet.

TASR/Felvidék.ma

