Tíz hónap után újra megnyílt a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria

Tíz hónap után ismét látogatható a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria. A kulturális intézmény több mint 800 ezer eurós felújításon esett át, és megújult állandó kiállítással, valamint egy új tárlattal várja a látogatókat – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Vanesa Čierna, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat kommunikációs osztályának munkatársa.

A Nógrádi Múzeum és Galéria március óta volt zárva a nagyszabású rekonstrukciós munkálatok miatt. Az elmúlt hónapokban megújult az épület tetőszerkezete Losonc történelmi belvárosában, valamint egy új, külső felvonóval is bővült az intézmény.

„Bízom benne, hogy Losonc és a város környékének lakossága értékelni fogja, hogy múzeumuk és galériájuk ismét megnyílt, és az új felvonónak köszönhetően a mozgásukban korlátozott látogatók számára is könnyebben elérhetővé vált”

– hangsúlyozta Ondrej Lunter megyeelnök.

A több mint 800 ezer eurós projekt részeként megtörtént az épület tetőterének előkészítése is, amelyet az intézmény a jövőben adminisztratív célokra kíván hasznosítani. Emellett felújították az udvari és utcai homlokzaton található régi ablakokat is.

„Legnagyobb örömünkre az új tető szolgál, amelynek köszönhetően a Nógrádi Múzeum és Galéria által kezelt több mint 40 ezer gyűjteményi tárgy védelmet kap az esetleges beázásokkal szemben. A felvonó révén a múzeum és a galéria terei a mozgásukban korlátozott látogatók számára is hozzáférhetővé válnak, emellett jelentősen megkönnyíti a gyűjteményi tárgyak mozgatását a kiállítások installálása során is”

– mondta Michaela Škodová, az intézmény igazgatója.

A Nógrádi Múzeum és Galéria ebben az időszakban fennállásának 70. évfordulóját is ünnepli. Ennek alkalmából a látogatók számára megújított állandó kiállítással, Az emlékezet kincsei – NMG című tárlattal készült, amely végigvezeti az érdeklődőket Nógrád történetén és magának a múzeumnak a múltján.

A felújítást követően az intézmény egy új időszaki kiállítást is megnyitott „Ég és üveg között címmel, amely Drahomír Prihel szobrászművész legjelentősebb alkotásaiból válogat, valamint bemutatja Martina Mináriková képzőművész különleges ékszereit és egyedi üvegobjektumait.

