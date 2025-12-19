Rekordévet zárt a magyar filmipar 2025-ben; meghaladták a 2 milliárd forint bevételt és az 1 milliós nézőszámot a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült magyar filmek 2025-ben a mozikban – áll az NFI MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint írták, világszerte több mint 50 rangos fesztiváldíjat hoztak el az alkotók a nemzetközi seregszemlékről. A velencei fesztiválon két, az NFI által támogatott, magyar koprodukció került a versenyprogramba.

Kiemelték:

rekordbevétellel és rekordnézettséggel zárták az évet a magyar filmek és sorozatok. Az NFI támogatásával készült filmek a hazai mozikban 2,282 milliárd forintos bevételt értek el, míg az alkotásokat – a Filmforgalmazók Egyesülete január 1-től december 14-ig közzétett adatai alapján – 1 millió 69 ezer 254 néző látta, ami a tavalyi nézőszám csaknem duplája.

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg: összesen több mint egymillióan látták a hazai mozikban, és az is példa nélküli, hogy már 53. hete műsoron van – írták, hozzáfűzve: a határon túli vetítéseken Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további csaknem 200 ezer néző látta a filmet.

A közleményben Káel Csaba magyar mozgóképiparért felelős kormánybiztost, az NFI elnökét idézték, aki elmondta:

2025 legnagyobb eredménye, hogy a kiváló alkotások hatására visszatértek az emberek a moziba, és újra szeretik a magyar mozgóképet.

Hozzátette: a televízióban is nézettségi rekordot döntött a Hunyadi-sorozat.

Az európai összefogással készült Hunyadi 2025 legnézettebb televíziós sorozata lett, epizódonként átlagosan 1 millió nézőjével. A márciusi premier óta további 10 országban, Szlovákiától Izraelig, Németországtól Kanadáig kiemelkedő sikerrel mutatkozott be a tévécsatornákon, a streaming-platformokon és nemzetközi fesztiválokon – írták.

Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című, januárban bemutatott alkotása a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett – több mint 160 ezren látták Magyarországon a mozikban. Ezen túl világszerte vetítették a fesztiválokon, összesen 30 trófeát hozott el – emelték ki, hozzátéve: az Európai Filmakadémia jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra – ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek az elismerésre.

A velencei fesztiválon Nemes László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása is szerepelt a versenyprogramban. Ez 6 díjat nyert el, köztük a nemzetközi filmkritikusok szerint legjobb versenyfilmnek járó FIPRESCI-díjat, és azóta is megannyi elismerést kap világszerte.

Számos magyar alkotás a streaming debütálásakor is a nézettségi listák élére került: premierje után vezette a toplistákat a Véletlenül írtam egy könyvet és a 2024-es vígjáték, a Ma este gyilkolunk is.

Az idén 11 NFI által támogatott mozifilm mellett 37 televíziós alkotás premierje volt: egyebek mellett a Ványa bácsi – Buborékkeringő című tévéfilm, a Bartók nyomában című dokumentumfilm, A magyar űrhajós című sorozat, a Kell egy oroszlán című portréfilm és a Cigánymesék című animációs sorozat.

Gyártási támogatást 2025-ben 69 filmterv kapott, köztük mozifilmek, tévéfilmek, sorozatok, dokumentum- és rövidfilmek, továbbá animációk – az NFI összesen több mint 13 milliárd forint támogatást adott forgatókönyv-fejlesztésre, filmgyártásra, forgalmazásra, fesztiválszereplésekre és filmes rendezvényekre. Ennek köszönhetően 2026-ban is számos magyar film érkezik a mozikba és a képernyőkre.

Kiemelték: január közepén mutatják be a Romzsa Tódor című történelmi-életrajzi drámát, január végétől látható a magyar mozikban Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, februárban pedig a Kurtág-töredékek című portréfilm és a Mambo Maternica című játékfilm érkezik. Dobó Kata rendezőként jelentkezik újra a Még egy kívánság című romkommal és folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? a második résszel.

MTI/Felvidék.ma