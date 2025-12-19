Várják a jelentkezéseket a XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyre

Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. meghirdette a XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt, amelyet 2026. március 6–7-én rendeznek meg a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban. A háromévente zajló esemény 1981 óta szolgálja a magyar irodalom és a tehetséggondozás ügyét.

A verseny célja, hogy a magyar középiskolás korosztály — Magyarországról és a határon túli régiókból — lehetőséget kapjon Arany János balladáinak művészi igényű tolmácsolására. A program így nemcsak irodalmi verseny, hanem közösségi és kulturális találkozási pont is.

A zsűri elnöke L. Simon László, József Attila-díjas költő, aki a magyar irodalmi élet meghatározó alakjaként támogatja a verseny szakmai munkáját.

A rendezvényre 14–19 éves középiskolás tanulók jelentkezhetnek, két szabadon választott Arany-ballada előadásával. A verseny elődöntőre és döntőre tagozódik.

A verseny főbb adatai:

• Időpont: 2026. március 6–7.

• Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

• Jelentkezési határidő: 2026. február 4.

• Nevezés: online a www.korosikultura.hu felületén

• Korosztály: 14–19 éves középiskolások

További információ:

www.korosikultura.hu

Sajtóközlemény/Felvidék.ma