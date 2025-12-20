Home Ajánló A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának előzetese
A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának előzetese

Mit érdemes végiggondolnunk karácsony előtt? Az evangélium felidézi József vívódását, amikor megtudja, hogy jegyese, Mária gyermeket vár. E gondolatmenethez kapcsolódva Pálferi atya, Pál Ferenc budapesti katolikus pap és mentálhigiénés szakember prédikációja segít eligazodni abban, mire irányítsuk figyelmünket az ünnep közeledtével.

A műsor beszámol egy különleges eseményről is: november végén Csallóközcsütörtökben, a Dunaszerdahelyi járásban mons. Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek harangokat szentelt, a szentmisét magyar nyelven celebrálta, és nyilatkozott a Pátria Rádiónak.

Elhangzik továbbá dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel című könyvének rádiós feldolgozása is. Az ismétlés arra a kérdésre keresi a választ: miért észszerű hinni abban, hogy a halállal nem ér véget az élet?

Szerkesztő: Ürge Tamás
Adásidő: 2025. december 21., vasárnap 7:05
Ismétlés: 2025. december 22., hétfő 13:05

