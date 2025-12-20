Adventi szeretetasztal a szőgyéni Csemadok és a Mária Légió közös szervezésében

A jótékonysági találkozó kilencedik alkalommal került megrendezésre Hinzellér László szervezésében, aki a Csemadok elnöke és a Mária Légió helyi prezídiumának aktív tagja. Az önkormányzat támogatásával megtartott találkozóra nem csak a nehézsorsú családokat várták, de mindenkit, aki vágyott egy szeretetteljes együttlétre, meghitt hangulatra.

„Az adventi szeretetasztal egy jelkép, a hit és a szeretet asztala, ahol reménnyel lépünk egymás felé. Az adakozás, a barátság, az emberi tisztelet mind olyan isteni ajándék számunkra, melyet életünk során igaz hittel és reménnyel kell átnyújtani egymásnak. Köszönjük az adományozók nagylelkűségét, és örömmel nyújtják át önöknek” – mondta Hinzellér László.

A Remény évének adventi szeretetasztalára 70 darab másfél kilogrammos kenyér került, melyet a farnadi Lukács pékség ajándékozott. Adományként kaptak még lisztet, cukrot, lencsét és gyümölcsöt. A szervezők százötven adag káposztát főztek a nagycsalomjai Cseri Ferenc kisgazda által termelt káposztából, melybe a 20 kilogramm hús anonim adomány volt.

A szeretet asztala a Nyugdíjasok klubjában volt megterítve, ahol nem csak adományokhoz jutottak a vendégek, de adakozni is lehetett: az „Aki hoz szeretettel adja, aki visz, szeretettel kapja” jelmondat fényében.

Az ünnepségen jelen volt Méri Szabolcs polgármester és Farkas Zsolt esperes-plébános, aki adventi imát mondott. Kiemelte az adakozó szeretet jelentőségét, ami azt jelenti, hogy ezzel a nemes cselekedettel mi is csatlakozunk a Mennyei Atya szeretetéhez, aki megajándékozott bennünket Jézus Krisztussal, aki megváltotta a világot.

Zsolt atya megáldotta az adományokat, melyeket a szervezők kiosztottak az est folyamán és eljuttatták azoknak is, akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen.

A terített asztalnál jelen volt a Betlehemi Békeláng, melyet a cserkészek hoztak el, és a Mária Légió tagjai osztottak szét.

Hinzellér László minden évben szívügyének tekinti az adományosztó ünnepség megszervezését, amit a Szentév idején különösen fontosnak tartott. Elmondta, hogy idén is megkereste az adományozókat, akik nyitott szívvel álltak a nemes ügy mellé.

Így készülhettek el a „szeretet-csomagok”, melyek eljutottak a családok asztalára, mint a remény és az isteni szeretet ajándékai.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma