Az EB szlovákiai képviseletének vezetőjét fogadta az államfő

Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Peter Pellegrini köztársasági elnök pénteken fogadta Peter Stanot, az Európai Bizottság (EB) szlovákiai képviseletének vezetőjét – tájékoztatott honlapján a bizottság.

A találkozó során Stano emlékeztetett, hogy Szlovákia uniós tagsága kulcsfontosságú az ország számára a demokrácia, a jogállamiság, az alapjogok és a szabadságjogok, a gazdaság növekedése, az emelkedő életszínvonal, a fogyasztóvédelem, valamint Szlovákia Európában és a világban betöltött pozíciója szempontjából is.

A Európai Bizottság képviselete úgy fogalmazott, hogy az új vezetés továbbra is az uniós tagság előnyeit, valamint az ezzel járó kötelezettségeket hangsúlyozza, támogatja a párbeszédet és a kölcsönös tiszteletet a hivatalos intézmények, a politikai pártok, a társadalom és a nyilvánosság között.

TASR/Felvidék.ma

