Januárban ünnepi rendezvénysorozattal kezdi jubileumi évét a Mária Rádió

Jövőre ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Mária Rádió. A kerek jubileum alkalmából az országos katolikus rádió ünnepi rendezvénysorozattal nyitja meg jubileumi évét, amelynek központi eseményére 2026. január 17-én, Budapesten kerül sor. A szervezők a közös hálaadás és az ünneplés mellett közösségi találkozási lehetőséget is kínálnak mindazok számára, akik az elmúlt két évtizedben hallgatóként, munkatársként vagy támogatóként részesei voltak a rádió küldetésének.

A jubileumi év megnyitása egyben hálaadás az elmúlt húsz esztendő kegyelmeiért, valamint megerősítés abban a küldetésben, hogy a Mária Rádió a jövőben is minél több emberhez juttassa el az Evangélium örömhírét.

Az ünnepi alkalomra a rádió közösségének minden tagját várják, a programok a lelki elmélyülést, a párbeszédet és a személyes találkozást egyaránt szolgálják.

Ünnepi szentmise a Szent István-bazilikában

A jubileumi rendezvénysorozat csúcspontja a 2026. január 17-én, szombaton 18 órától a budapesti Szent István-bazilikában bemutatott ünnepi szentmise lesz. A liturgia főcelebránsa dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A szentmisén a zenei szolgálatot a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola látja el, a kórust Sapszon Ferenc karnagy vezényli.

Felvezető programok és szakmai kerekasztal

Az ünnepi szentmisét megelőzően több felvezető programmal is készülnek a szervezők, amelyeknek a bazilika altemploma ad otthont. A program 16.30-kor kezdődik a „A Mária Rádió 20 éve velünk” című ünnepi kiadvány bemutatójával. A jubileumi kiadványt dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke ismerteti.

Ezt követően, 16.45 és 17.30 között kerekasztal-beszélgetésre kerül sor „Online az Úrral?” címmel, amely az online evangelizáció lehetőségeit és korlátait járja körül a koronavírus-járvány utáni időszak tapasztalatai alapján.

A beszélgetés résztvevői dr. Bábel Balázs kalocsai érsek-metropolita, dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, Lukovits Milán OFM, a Mária Rádió műsorigazgatója, valamint dr. Szabó Tamás, a rádió elnöke lesznek.

Közösségi ünneplés és agapé

Az ünnepi szentmisét követően a résztvevőket agapéra és születésnapi tortára várják a bazilika altemplomában.

A szervezők hangsúlyozzák: a közös ünneplés célja nem csupán a múlt felidézése, hanem a közösség megerősítése és a jövőbe tekintés is.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Mária Rádió honlapján elérhető felületen lehet megtenni. További információk a jubileumi eseményekről a rádió hivatalos oldalán olvashatók.

BN/Felvidék.ma/Mária Rádió