Šutaj Eštok szerint kompromisszumot kell találni a helyi rendőrségről szóló törvényben

Kompromisszumot kell találni a helyi rendőrségről szóló törvény kapcsán. Olyan törvényjavaslat, amellyel nem lenne elégedett sem az állam, sem az önkormányzati rendőri testületek, nem kerülne sem a kormány, sem a parlament elé. Ezt mondta Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter a TASR hírügynökségnek adott év végi interjújában.

A miniszter a tárcaközi véleményezési eljárás keretében kívánja megtalálni a kompromisszumot. Reagált a rendőrség általi ellenőrzés erősítését érő kritikára is.

„Ebben a rendszerben és felelősségi hierarchiában nehéz más komponenst találni. Erről fogunk vitatkozni, és ez valóban a kontroll mértékéről szól: meddig, milyen részletességig vagy mélységig megyünk bele, mit kell majd ellenőrizni”

– nyilatkozta a TASR-nek.

Šutaj Eštok hangsúlyozta, hogy a községi és városi rendőrségeket ellenőrizni kell.

„Számos incidens után, amelyeken az állami rendőrség is átesett, és amelyek során láthattuk, hogy vannak olyan rendőrök, akik egyszerűen visszaélnek a hatáskörükkel”

– érvelt a belügyminisztérium vezetője.

A helyi rendőrségről szóló új törvényjavaslat jelenleg véleményezési eljárás alatt áll. A városi és községi rendőri testületek jelezték, hogy véleményezni fogják azt. Kiemelték, hogy a javaslattevő, azaz a belügyminisztérium bővítette a hatásköreiket.

Ugyanakkor kritizálták a törvény egyes új rendelkezéseit. Ezek között szerepelt a rendőrség általi ellenőrzés is. Az önkormányzatok által létrehozott rendőrségek azzal érvelnek, hogy nem alárendeltjei az állami rendőrségnek.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk