Jónak lenni jó! – Egész napos műsorfolyammal zárul vasárnap a közmédia jótékonysági kampánya

Egész napos műsorfolyammal zárul ma a Jónak lenni jó!, a közmédia jótékonysági kampánya, amellyel idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványon keresztül.

Az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon. Licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet vasárnap 22 óráig.

Idén számos felajánlást tettek művészek, sportolók, de lehet licitálni Orbán Viktor miniszterelnök Mesterterv pulóverére, amelyen aláírása és az általa rajzolt virág szerepel.

Lehet licitálni Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok felajánlására vagy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott, a vadonban már kipusztult Prezwalski-ló örökbefogadásra is. Sok más mellett Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije is elvihető vagy az Oscar-díjas A légy című animációs film egy rajzolt kockája és egy egyedi Herendi porcelándísz is.

MTI/Felvidék.ma

