Elképzelhető, hogy már nem kerül a parlament elé a Covid-amnesztia

Richard Raši házelnök elképzelhetőnek tartja, hogy már nem kerül a parlament elé az ún. Covid-amnesztia, amit Peter Pellegrini megvétózott. Raši nem érzi úgy, hogy le kellene törni az elnöki vétót, és kárpótolni olyan embereket, akik megsértették a járvány elleni intézkedéseket. A TASR hírügynökségnek adott év végi interjúban beszélt erről a házelnök.

„Az államfő visszaküldte a törvényt, és a Hlas-SD ezt tiszteletben tartja. Én ezt elfogadom, mivel nem támogatom, hogy visszafizesse az állam a bírságokat azoknak az embereknek, akik szándékosan ignorálták az előírásokat, a kórházban sem voltak hajlandók maszkot viselni, vagy a különféle tüntetéseken” – mondta.

„A törvény nem lépett életbe, mivel az államfő visszaküldte. Nekem ezzel nincs semmi gondom, és ez így jobb megoldás, ha nem kerül újra terítékre, mintha szavaznánk a vétó letöréséről”

– tette hozzá.

A szerencsejátékokról szóló, szintén megvétózott törvényről a január 27-én kezdődő ülésszakon szavazhat újra a parlament. Raši nem tudott válaszolni arra a kérdésre, lesz-e elég szavazat a vétó letöréséhez. „Január végén meglátjuk, bekerül-e az ülés programjába” – tette hozzá.

Felidézte, hogy a Hlas-SD-nek egyetlen feltétele van: ne vegyék el az önkormányzatok játéktermek betiltására vonatkozó hatáskörét a saját területükön. Az államfő még áprilisban vétózta az ún. Covid-amnesztiáról szóló törtvényt, mivel nem értett egyet azzal, hogy mindenkit kárpótoljanak, aki a járvány alatt megsértett bármilyen járványügyi óvintézkedést.

