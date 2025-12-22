Home Kitekintő Kína ideiglenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó egyes tejtermékekre
Kitekintő

Kína ideiglenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó egyes tejtermékekre

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Kína ideiglenes importvámokat vezet be egyes, az Európai Unióból (EU) származó tejtermékekre – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn. A 21,9 és 42,7 százalék közötti mértékű vámok december 23-tól lépnek hatályba, és egy 2024 augusztusa óta tartó vizsgálat előzetes eredményein alapulnak – áll a közleményben.

A tárca szerint az uniós tejipar jelentős támogatásokban részesül, az EU-ból érkező import pedig érzékelhetően károsította a kínai termelőket. A vizsgálat a végleges döntésig folytatódik, az ideiglenes intézkedések később módosulhatnak – tették hozzá.

Az intézkedés a Kína és az Európai Unió között évek óta fennálló kereskedelmi viták sorába illeszkedik. Brüsszel 2023-ban indított vizsgálatot a Kínában gyártott elektromos járművek ellen, amire Peking válaszul több uniós termékre, köztük szeszes italokra, sertéshúsra és tejtermékekre vetett ki vámokat.

Az EU-ból származó sertéshús-termékekre vonatkozó vámokat azonban a múlt héten jelentősen csökkentették: a korábban akár 62,4 százalékos vámokat módosítva végül 4,9 és 19,8 százalék közötti importvámokat állapítottak meg egy 18 hónapos vizsgálat lezárásaként.

A kínai minisztérium hangsúlyozta: 2025 eleje óta nem indított új eljárást az Európai Unió ellen, csupán korábbi dömpingellenes ügyeket zárt le, miközben az EU több eljárást is lefolytatott Kínával szemben.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Peszkov cáfolta, hogy Moszkva el akarná foglalni a...

Több mint kétmilliárd eurót folyósítottak Ukrajnának

Az EU újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország...

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének...

Jónak lenni jó! – a magyarok ismét összefogtak...

Idén is igen népszerű az Advent Bazilika karácsonyi...

NAK: Brüsszelben is hallattuk az agrárium hangját

„A háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs...

„A háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a...

„Oroszország kész befejezni a konfliktust, ha az okai...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma