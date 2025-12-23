December 27-én délelőtt zárul a lateráni Szent János-bazilika szent kapuja

Két nappal a Santa Maria Maggiore-bazilika szent kapujának karácsonyi bezárása után, december 27-én, a Szent János evangélista emléknapján, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő szertartás keretében zárul a lateráni Szent János-bazilika szent kapuja – adta hírül a római egyházmegye portálja.

A lateráni Szent János-bazilika szent kapujának bezárási szertartása december 27-én, szombaton 11 órakor kezdődik, melyet Baldo Reina bíboros, a pápa római egyházmegyéjének általános helynöke vezet. Ezt követi a szentmise, amelyet szintén Baldo Reina bíboros mutat be, s melynek során a római egyházmegyei kórust Marco Frisina zeneszerző, karmester vezényli.

A hívek 8 és 10 óra között ingyenes jeggyel léphetnek be a bazilikába, a szokásos biztonsági ellenőrzések után. A szertartást élőben közvetíti a római egyházmegye a YouTube-csatornáján.

A lateráni Szent János-bazilika szent kapuja a nagy átrium jobb oldali első kapuja, melyet a jubileumok történetében először az 1423-as szentévben nyitottak meg.

V. Márton pápa – akit a bazilikában a főoltár elé temettek el – a jubileumi zarándoklást a szent kapun való áthaladással azonosította, ami azóta a szentévi zarándoklat gyakorlatává vált, mindig hangsúlyozva, hogy ez mintegy jelképe az igazi kapun, Krisztuson való hitbéli átlépéssel, hogy elnyerjük a jubileum kegyelmi ajándékát. A Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitását csak az 1500-as nagy jubileumra rendelte el 1499 karácsonyán VI. Sándor pápa.

A lateráni bazilika jelenlegi szent kapuját Floriano Bodini szobrászművész alkotta meg a 2000. évi nagy jubileumra. Két és fél évnyi munka kellett hozzá, hogy az 1998-as kezdeti rajzoktól eljussanak a gipszmodell elkészítéséig és végül a bronzöntésig.

A bronzkapu valójában egy óriási ikon, amely a Madonnát és a Gyermeket, a keresztre feszített Krisztust és II. János Pál pápa címerét ábrázolja. Az Anya gyengéden oltalmazza a Gyermekét, aki nagy erővel nyúlik fel a kereszt felé, hogy áldozatával tegye teljessé a megváltás művét.

A 2025-ös jubileum idején a legtöbb római plébánia hívei áthaladtak székesegyházuk szent kapuján, mert hagyomány szerint a római egyházmegye plébániai közösségei egyedül vagy az esperesi kerületek nagyobb közösségeibe szerveződve járják végig jubileumi zarándoklatukat.

