Home Itt és Most Pellegrini nem fogja megvétózni a Btk. teljes módosítását
Itt és Most

Pellegrini nem fogja megvétózni a Btk. teljes módosítását

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Pellegrini nem fogja megvétózni a Btk. teljes módosítását. Ma két lehetőség közül választ. Vagy aláírja a kormány által javasolt teljes módosítást, vagy visszaküldi a parlamentbe a törvényt, és egyes megfogalmazások pontosítását fogja javasolni. Pellegrini erről ma nyilatkozott a médiának.

Az államfő délután találkozik a tanácsadóival, akiket a módosítások megvizsgálásával bízott meg.

„A törvény egészét nem fogom megvétózni. Vagy aláírom, vagy javításokat fogok javasolni a kormánynak, ha a tanácsadóim az illetékes állami szervekkel való egyeztetés után ezt javasolják nekem”

– jegyezte meg.

Még ma szeretne dönteni. Pellegrini a büntetőtörvények egyes módosításaiban teljes mértékben egyetért a kormánnyal. Ugyanakkor meg akart bizonyosodni afelől, hogy a törvények egyes megfogalmazásai a jelenlegi formájukban elérik a várt hatást.

„Biztosnak kell lennünk abban, hogy ha például valaki a bíróságon védekezik az ellen, hogy a Beneš-dekrétumok alapján konfiskálják a tulajdonát, akkor mindenki számára világos legyen, hogy ez nem a dekrétumok megkérdőjelezésének bűncselekménye, hanem az illető él a jogaival, és joga van bírósági úton védekezni”

– szögezte le az államfő.

Az államfő arra is kitért, hogy Maroš Žilinka legfőbb ügyész bírálta a Btk. módosításait. Tudomásul veszi Žilinka fenntartásait, de azt kifogásolja, hogy a legfőbb ügyész egyre gyakrabban kommentálja politikusok nyilatkozatait.

„Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a legfőbb ügyésznek ennyire intenzíven kell reagálnia a közjogi méltóságok vagy a pártok nyilatkozataira. A saját feladataival kell törődnie, amiért megválasztották erre a posztra, ez pedig a bűnözés elleni harc”

– jelentette ki Pellegrini.

A parlament december 11-én szavazta meg a Btk. módosítását, melyről gyorsított eljárásban tárgyalt. A kisebb értékű lopásoknál újra bevezeti a „háromszor és elég” elvét, tehát a visszaesőknél a vétség bűnismétlés bűncselekményének minősül. Módosul a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottak intézménye.

A választási kampány meghiúsításának bűncselekményébe bekerül az „idegen hatalom” általi beavatkozás. Emellett bűncselekmény lesz „a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Forró Krisztián lemondott nemzetiségi tanácsadói tisztségéről

Pellegrini aláírta a Btk. módosítását

Súlyos válság előtt a szlovák tejipar

Komoly jogbizonytalanság alakult ki a szlovákiai kisebbségi kultúra...

Szlovákia-szerte köd várható, a figyelmeztetés keddig van érvényben

Elhalasztják a megvétózott törvényekről szóló döntést, amíg nem...

Robert Fico és Jozef Ráž átadta a felsővisnyói...

Elképzelhető, hogy már nem kerül a parlament elé...

A LIMES -ANAVUM Regionális Honismereti Társulás évértékelője

Indul a Pozsonyi Kifli Café podcast – cél...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma