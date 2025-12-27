Home Kitekintő „Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország”
„Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország – közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű.

A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást, „a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit”, „a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek”.

„Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat”

– fogalmazott.

„A mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk” – írta Menczer Tamás.

MTI/Felvidék.ma

