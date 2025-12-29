Az egészségügyi miniszter jövő év elejére ígéri az állami kórházak gazdálkodása ellenőrzésének eredményeit

Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) a jövő év elején szándékozik nyilvánosságra hozni az állami kórházak gazdálkodása mélyreható ellenőrzésének eredményeit. Mint a TASR hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, az ellenőrzés a szakszervezetekkel folytatott tavalyi tárgyalások egyik eredménye, mely az állami kórházak működésének hatékonyságára irányul, főként a finanszírozás, a gazdálkodás és a működés területére.

„A könyvvizsgálat öt állami kórházban zajlik. Megvárjuk az eredményeket, majd ezek alapján tesszük meg a következő lépéseket” – közölte a miniszter. Elmondása szerint az ellenőrzés kizárólag az állami kórházakat érinti, melyek felett a minisztérium közvetlen irányítási hatáskörrel rendelkezik, és finanszírozásukért felelősség terheli az államot. A miniszter

a hatékonyság növelésének legnagyobb lehetőségét elsősorban az állami kórházak finanszírozási rendszerében, valamint a beszerzések, a működtetés, a kapacitások és a humán erőforrások területén látja.

A tárcavezető megemlítette azokat az intézkedéseket is, amelyeket a minisztérium korábban elfogadott az állami kórházak működtetése terén. Elmondása szerint minden állami kórház igazgatója aláírta azokat az üzleti és pénzügyi terveket, amelyeket teljesíteniük kell. „Ezeknek függvénye lesz majd az állami kórházak igazgatóinak javadalmazása és jutalmazása, sőt funkcióban maradása is” – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy a jövő évtől a kórházi finanszírozásnál a DRG teljesítménymodellre térnek át, ahol a kifizetések 30 százaléka közvetlenül a nyújtott szolgáltatások függvénye lesz. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági ellenőrzés eredményei további rendszerszintű intézkedések alapjául szolgálnak az egészségügyben. „Végre egy helyen összegzik az adatokat és kerül sor alapos ellenőrzésre. Komoly elvárásaim vannak ezzel kapcsolatban” – tette hozzá.

Végezetül szólt az egészségügyi ágazat központilag végzett közbeszerzésére is. „Indul a gyógyszerek, speciális eszközök és a műszaki felszerelés központi közbeszerzése” – mondta, hozzátéve, hogy ez egy több évig tartó folyamat.

Kilátásba helyezte a kórházak közbeszerzéseinek szigorúbb ellenőrzését is. „Elrendeltem az 5000 eurós érték feletti összes közbeszerzés alapos ellenőrzését minden kórházban, beleértve a helyreállítási terv keretében megvalósuló projekteket is” – tette hozzá.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk