Ünnepek árnyékában hozott döntésekre figyelmeztet a Diákhálózat

A Diákhálózat az elmúlt hónapok kormányzati intézkedéseire reagálva hívja fel a figyelmet arra, hogy egyes döntések időzítése és tartalma ellentmond azoknak az ünnepeknek és világnapoknak az üzenetével, amelyek a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság értékeit képviselik. A szervezet szerint ezek kétségbeejtő lépések, amelyekre szükséges figyelmet fordítani.

A kormány júniusi döntése értelmében megszűnt a november 17-i munkaszüneti nap. A Nemzetközi Diáknap egyesek számára az 1939-es prágai diáktüntetések és az 1989-es bársonyos forradalom fontosságát idézi, míg a miniszterelnökünk emlékezetében „kommunista puccsként” él.

December 9-én, az ENSZ által kijelölt korrupció elleni küzdelem világnapján a kormánykoalíció megszavazta a korrupciós bűncselekmények bejelentőinek védelméért felelős hivatal megszüntetését. Az intézmény feladata a közérdekű visszaélések feltárása, valamint jogi garanciák biztosítása volt azok számára, akik korrupciós ügyeket vagy más súlyos jogsértést jelentettek be. A döntés következtében gyengül a bejelentők intézményes védelme, miközben az intézmény megszüntetésével kapcsolatban nemzetközi jogi következmények kockázata is felmerült. A Diákhálózat szerint a lépés sérti a bejelentők megalapozott elvárásait, valamint gyengíti a bűncselekmények áldozatainak védelmét és kártalanítását. Mindez visszavetheti a korrupció feltárását, és gyengítheti az állami intézményekbe vetett közbizalmat.

A Diákhálózat ezeknek a döntéseknek az időzítésére és következményeire hívja fel a figyelmet. Álláspontjuk szerint ezek az ünnepek és világnapok törékeny demokratikus értékekre emlékeztetnek, melyek védelme mindannyiunk közös felelőssége. Hangsúlyozzák, “Idén már nem kérnek több meglepetést”.

Sajtóközlemény/Diákhálózat