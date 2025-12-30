Trump ismét telefonon egyeztetett Putyinnal a háború lezárásának útjában álló vitás kérdésekről

Donald Trump amerikai elnök hétfőn ismét telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásának útjában álló vitás kérdésekről.

Donald Trump hétfőn rezidenciájának bejáratánál a hozzá érkező Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában újságírók kérdéseire válaszolva számolt be arról, hogy az Egyesült Államok keleti partjának ideje szerint a reggeli órákban zajlott le a telefonbeszélgetés Vlagyimir Putyinnal, amelyet „nagyon produktívként” jellemzett.

Az elnök megismételte, hogy néhány

„nagyon bonyolult kérdés” akadályozza a megállapodást, és amennyiben azokat sikerül elhárítani, létrejöhet a béke Ukrajna és Oroszország között.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy az orosz elnöktől szerzett tudomást arról, hogy Ukrajna állítólag katonai támadást kísérelt végrehajtani Vlagyimir Putyin Novgorodban fekvő rezidenciája ellen.

Donald Trump megjegyezte, hogy

„feldühítette a hír”, és hozzátette, hogy „egy dolog offenzívnak lenni”, de „másik dolog az otthonát támadni”, a mostani idő pedig nem alkalmas egy ilyen jellegű lépésre.

Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy nem felel meg a valóságnak az ukrán támadásról szóló orosz állítás.

Az amerikai elnök vasárnap már mintegy két órás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, közvetlenül mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta floridai rezidenciáján.

Az izraeli kormányfővel tartott hétfői megbeszélés előtt Donald Trump elmondta, hogy öt témakört szeretne érinteni tárgyalásán Benjámin Netanjahuval, ezek egyikeként a gázai békefolyamat folytatását említette, valamint elmondta, hogy Irán is szerepel a napirenden.

Megállapította, hogy

amennyiben Irán valóban a nyáron megsemmisített katonai kapacitásainak újjáépítésén dolgozik, akkor azt ismét megsemmisítik.

Az októberben aláírt, Izrael és Hamász között kötött megállapodás értelmében a gázai béketerv második szakasza a palesztin terrorszervezet lefegyverzését és az izraeli hadsereg visszavonulását is tartalmazza.

Az amerikai elnök fontosnak nevezte, hogy

a gázai béketerv keretében megtörténjen a Hamász lefegyverzése, és elmondta, hogy már történtek bizonyos lépések az újjáépítés érdekében, amelynek minél előbb meg kell kezdődnie.

Donald Trump megerősítette, hogy az amerikai haderő támadást hajtott végre Venezuela partvidékén egy kikötői létesítmény ellen, amelyet az elnök szavai szerint kábítószer átrakodó helyként használtak. Hozzátette, hogy a célpontot megsemmisítették. A katonai akcióval kapcsolatban az elnök egy hétfőn sugárzott interjúban azt mondta, hogy az két nappal korábban történt.

MTI/Felvidék.ma