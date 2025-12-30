Home Kitekintő Zelenszkij vezetői szintű tárgyalásokra készül
Zelenszkij január 6-ra hirdette meg az „elszántak koalíciójának” csúcstalálkozóját Franciaországban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy a jövő héten Franciaországban találkozik az úgynevezett „elszántak koalíciójának” vezetőivel. Erről a TASR számolt be az AFP és a Reuters hírügynökségek értesülései alapján.

Zelenszkij közlése szerint a csúcstalálkozót megelőzően január 3-án Ukrajnában kerül sor a biztonsági tanácsadók találkozójára.

„Röviddel ezután vezetői szintű tárgyalásokra kerül sor – ezek a találkozók szükségesek. Január 6-ra tervezzük őket Franciaországban” – pontosította az ukrán elnök az X közösségi oldalon.

„Hálás vagyok (Donald) Trump amerikai elnök csapatának a készségért, hogy minden hatékony formátumban részt vegyenek. Egyetlen napot sem vesztegetünk el” – tette hozzá Zelenszkij.

Az elszántak koalíciója több mint 30 államot tömörítő csoport, amelyet az Egyesült Királyság és Franciaország vezet.

A bejelentést követően nem volt azonnal világos, hogy pontosan mely országok vesznek részt a csúcstalálkozón.

