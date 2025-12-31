A rendőrség a pirotechnikai eszközök használatának szigorú szabályozására hívja fel a figyelmet

A rendőrség ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy Szlovákiában szigorú szabályok vonatkoznak a pirotechnikai eszközök használatára. Tavaly óta egész évre szóló tilalom van érvényben az F2 és F3 kategóriába tartozó, főként zajhatást keltő pirotechnikai termékek használatára vonatkozóan. A TASR hírügynökséget erről Roman Hájek, a rendőrség szóvivője tájékoztatta.

Az F2 és F3 kategóriába tartozó egyéb termékek használata kizárólag december 31-én 18 órától január 1-én hajnali 2 óráig engedélyezett, legkevesebb 250 méteres távolságra a kórházaktól, szociális létesítményektől, menhelyektől és állattenyésztési telephelyektől, állatorvosi klinikáktól, állatkertektől és más védett létesítményektől.

„Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra a tényre is, hogy a pirotechnikai eszközök használatát gyakran a települések általános érvényű rendeletei is szabályozzák, amelyek tovább szigoríthatják vagy teljesen megtilthatják ezek használatát. Ezért azt javasoljuk, hogy tájékozódjanak az aktuális tartózkodási helyükön érvényes szabályokról” – figyelmeztetett Hájek.

A tilalom vagy az időbeli és helyi korlátozások megszegése akár 33 eurós helyszíni bírsággal, vagy közigazgatási eljárással büntethető, melynek során végső esetben 500 eurós bírság is kiszabható.

Amennyiben valaki a petárdázással mások életét vagy egészségét veszélyezteti, anyagi kárt vagy tüzet okoz, büntetőjogi felelősségre vonással is számolnia kell.

A rendőrség arra is felhívja a szilveszterezők figyelmét, hogy alkohol hatása alatt ne kezeljenek pirotechnikai eszközöket, ne indítsák azokat erkélyekről, ablakokból vagy emberek, állatok és épületek közeléből, és szigorúan tartsák be a gyártó használati utasításait. Különösen a szülőket kérik, hogy ügyeljenek a gyermekeikre, és ne engedjék számukra a pirotechnikai eszközökkel való manipulációt.

A napokban fokozott rendőri jelenlétre kell számítani. Szilveszterkor és újévkor is ellenőrzik majd a járművezetőket, különös tekintettel az alkohol és egyéb tudatmódosító szerek fogyasztására.

