Hóátfúvások alakulhatnak ki Nyugat-Szlovákiában

Szerda este és csütörtökön hóátfúvásokra kell számítani Nyugat-Szlovákiában. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki, amely az ország többi részén is érvényes.

Az elsőfokú figyelmeztetés 18 órától csütörtök reggelig érvényes Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye egész területén, valamint a Miavai és a Vágújhelyi járásban. Szerda estig érvényes a figyelmeztetés Zsolna megyében, valamint a Besztercebányai, a Breznóbányai, az Illavai, a Vágbesztercei, a Puhói, az Iglói, a Bártfai, a Késmárki, a Lőcsei, a Poprádi, a Kisszebeni és az Ólublói járásban.

Szerdára a Pozsonyi járásra is figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt.

Körülbelül öt centiméternyi hó hullhat, főleg a magasabban fekvő területeken, a havazás potenciális veszély jelent a közlekedésben. A figyelmeztetés 23 óráig marad érvényben.

A Besztercebányai, a Breznóbányai, a Poprádi, az Alsókubini, a Liptószentmiklósi, a Turócszentmártoni, a Námesztói, a Rózsahegyi, a Turdossini és a Zsolnai járásban felerősödik a szél.

