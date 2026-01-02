Home Kitekintő „A békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül“
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újévi szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2026. január 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újév napján az esztergomi bazilikában.

A bíboros homíliájában arról beszélt:

a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül.

Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendölése, aki nemcsak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a Megváltó, de azt is, hogy „ő maga lesz a béke”. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – fogalmazott.

A bíboros idézte XIV. Leó pápát, aki a béke világnapjára írt üzenetében kiemelte,

„a béke létezik, bennünk akar lakni; szelíd erejével képes megvilágítani és kitágítani az értelmet, ellenáll az erőszaknak és legyőzi azt”.

A szentatya – fűzte hozzá – arra bátorít, hogy még „ha bennünk és körülöttünk ellenállásba ütközik is, őrizzük meg, mint vihar által fenyegetett kis lángot” a béke alapelvét, az vezesse és határozza meg döntéseinket.

„Ahogyan húsvét estéjén Jézus belépett abba a helyiségbe, ahol a megrettent és csüggedt tanítványok tartózkodtak, „úgy hatol át ma is a feltámadt Krisztus békéje ajtókon és akadályokon a róla tanúságot tevők hangján és arcán keresztül” – idézte a bíboros a pápát.

Erdő Péter hozzátette: ez az az ajándék, amely lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg a jóról, és újra meg újra azt válasszuk.

MTI/Felvidék.ma

