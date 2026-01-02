Január elsejével több támogatási felhívást tett Nagyszombat megye

Az év elején Nagyszombat megye két támogatási felhívást tett. A megye 600 ezer eurót különített el az önkormányzatok és szervezetek tevékenységeinek támogatására.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben írják, az önkormányzatok és a civil szervezetek tevékenységének támogatása kulcsfontosságú a régió fejlődése szempontjából. Ezért Nagyszombat Megye Önkormányzata megerősíti stabilitását a közpénzfelhasználás konszolidációjának nehéz időszakában is.

2026. január 1-jétől a megye hivatalosan két nagyszabású támogatási felhívást tett, amelyek célja, hogy a jó ötletek, kulturális események, sporttevékenységek és társadalmi innovációk az önkormányzatokban ne tűnjenek el, épp ellenkezőleg, gyarapodjanak

– fogalmaznak a közleményben.

„Tudjuk, hogy a helyi önkormányzatok és civil szervezetek értékeket teremtenek és fenntartják a közösségi életet a régiókban. Bár a konszolidáció időszakát éljük, felelős gazdálkodásunknak köszönhetően nem kell megvonnunk ezeket a fontos erőforrásokat. Épp ellenkezőleg, fenntartjuk a harmadik szektort és önkormányzatainkat, mert munkájukat pótolhatatlan szolgálatnak tekintjük régiónk polgárai számára” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke. Mint hozzátette, a megye összesen akár 600 000 eurót is átcsoportosíthat közhasznú projektekre.

A megye összesen 450 000 eurót különített el civil szervezetek és polgári egyesületek projektjeire.

A pénz olyan tevékenységek megvalósítására szolgál, amelyek általánosságban hasznos szolgáltatásokat nyújtanak a régióban. Nagyszombat megye városai és községei 150 000 eurót oszthatnak szét. A cél a fejlesztésben való aktív részvételük és a közhasznú tevékenységek támogatása.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat költségvetéséből támogatást kérőknek legkésőbb 2026. január 30-ig regisztrálniuk kell projektjeiket.

A pályázatokat elektronikusan lehet benyújtani Nagyszombat Megye Önkormányzatának elektronikus szolgáltatási portálján keresztül, ahol minden szükséges információt is megtalálnak. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a pályázó legalább 5 százalékos önrésszel rendelkezzen.

PP/Felvidék.ma