Kisfiú az év első újszülöttje Komáromban: megszületett Zoltán Róbert

Az AGEL Komáromi Kórházában az év első babája január 1-jén, 21 óra 10 perckor született császármetszéssel. A lakszakállasi Szabó család kisfia 3400 grammal és 50 centiméterrel látta meg a napvilágot.

A kórház számára minden év első újszülöttje különleges jelentőséggel bír.

„Az új év első gyermeke mindig szimbolikus jelentőségű. Öröm számunkra, hogy intézményünkben köszönthettük Zoltán Róbertet, és részesei lehettünk élete első pillanatainak. Az édesanyának és a babának sok egészséget, boldogságot és szép közös pillanatokat kívánunk” – mondta Valacsai Filkó Gabriella, a kórház igazgatóhelyettese.

Az AGEL Komáromi Kórházának teljes csapata sok örömet és kiegyensúlyozott, boldog új évet kíván a családnak.

SZE/Felvidék.ma/AGEL