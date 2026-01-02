Home Itt és Most Új segélyvonal működik Szlovákiában: itt a 116117-es számon elérhető tanácsadó szolgálat
Itt és Most

Új segélyvonal működik Szlovákiában: itt a 116117-es számon elérhető tanácsadó szolgálat

SZE
SZE

2026. január 1-jétől új, országosan elérhető egészségügyi tanácsadó szolgálat kezdi meg működését Szlovákiában. A 116117-es telefonszámon a lakosság ingyenesen kérhet segítséget nem sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi panaszok esetén.

A szolgáltatás célja, hogy tehermentesítse a mentőszolgálatot, és gyors, szakszerű útmutatást nyújtson azoknak, akiknek állapota nem igényel azonnali sürgősségi ellátást.

A vonal munkatársai többek között az alábbi esetekben adnak tanácsot:

kisebb sérülések, láz, rosszullét, illetve annak eldöntése, mikor szükséges háziorvoshoz vagy az ügyelethez fordulni.

A 116117-es tanácsadó szolgálat ingyenesen,  éjjel-nappal hívható (0–24 órában), amelyen egészségügyi szakemberek nyújtanak segítséget.

A rendszer bevezetésével Szlovákia olyan országokhoz csatlakozik, mint Finnország, Németország, az Egyesült Királyság vagy Olaszország, ahol a hasonló telefonos tanácsadó szolgálatok már bizonyították hatékonyságukat az egészségügyi ellátás tehermentesítésében.

A 116117-es szám célja, hogy a lakosság gyors, megbízható segítséget kapjon, eközben pedig a sürgősségi ellátás valóban azokhoz jusson el, akiknek arra feltétlenül szükségük van.

SZE/Felvidék.ma/MZ SR

