A Költségvetési Tanács szerint 2025-ben a GDP 5 százalékát érheti el Szlovákia államháztartási hiánya

Szlovákia államháztartása 2025-ben várhatóan a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékának megfelelő hiánnyal zárhat. Ez mintegy 6,8 milliárd eurós deficitet jelent, amely 0,3 százalékponttal – vagyis 354 millió euróval – haladná meg az eredetileg elfogadott költségvetési célt. Az előrejelzés a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, azaz a Költségvetési Tanács legfrissebb, decemberi költségvetési „jelzőlámpa” jelentéséből származik.

A novemberi becsléshez képest ugyanakkor enyhe javulás tapasztalható. A tanács 120 millió euróval csökkentette a várható hiányt, elsősorban a katonai technika alacsonyabb volumenű szállításai miatt. Kivételt csupán az F–16-os vadászgépek jelentenek, amelyekből a korábban vártnál valamivel több érkezett meg. A javuláshoz hozzájárult a villamosművek (Slovenské elektrárne) váratlan osztalékfizetése is, amely 170 millió euróval növelte az állam bevételeit.

A 2025-ös hiánybecslést a Költségvetési Tanács az állami költségvetés december végi pénzforgalmi adatai alapján készítette el. Az előrejelzést a következő időszakban tovább pontosítják, miután minden államháztartási alrendszer végleges pénzforgalmi és mérlegadatai is rendelkezésre állnak.

A költségvetési tervhez képest továbbra is a legnagyobb negatív eltérést az adó- és járulékbevételek elmaradása okozza. Különösen az általános forgalmi adóból (áfa), valamint a társasági adóból származó bevételek maradhatnak el a várakozásoktól.

Ezzel szemben a hiány alakulására pozitív hatást gyakorolnak a védelmi beruházásoknál jelentkező megtakarítások. Ezek főként a katonai technika szállításainak késedelméből adódnak, az F–16-os vadászgépek kivételével. A tanács számításai szerint a védelmi beruházások volumene a költségvetési tervhez képest 595 millió euróval lehet alacsonyabb.

A jelentés kitér a nominális közkiadási plafon teljesülésére is. A Költségvetési Tanács becslése szerint az e korlát alá tartozó kiadások 2025-ben elérik a 60,7 milliárd eurót, ugyanakkor a parlament által jóváhagyott kiadási limit várhatóan nem sérül.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk