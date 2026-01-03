Szlovák vezetők a nemzetközi jog megsértéséről beszélnek a venezuelai amerikai akció után

Az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépését követően Szlovákia legfőbb közjogi méltóságai egyaránt a nemzetközi jog megsértésére figyelmeztettek. Az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter külön-külön megszólalásaikban hangsúlyozták: az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélküli fegyveres beavatkozások aláássák a második világháború után kialakított nemzetközi jogrendet.

Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint minden olyan katonai támadás, amely nem rendelkezik az ENSZ Biztonsági Tanácsának mandátumával, súlyosan sérti a nemzetközi jogot. Az államfő úgy fogalmazott: az ilyen lépések veszélyes precedenst teremtenek, és hosszú távon a globális stabilitást fenyegetik, függetlenül attól, hogy milyen politikai rendszerű állam válik célponttá.

Robert Fico miniszterelnök az amerikai akciót a világrend fokozódó eróziójaként értékelte. Közlése szerint a nemzetközi jog elveszíti értelmét, ha alkalmazása szelektívvé válik, és a katonai erő felülírja a jogi normákat. A kormányfő az Európai Uniót is bírálta, hangsúlyozva: Brüsszel csak akkor őrizheti meg hitelességét, ha következetesen ítéli meg a nemzetközi jog megsértését, függetlenül attól, melyik nagyhatalom követi el azt.

Juraj Blanár külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának tisztelete egyre inkább háttérbe szorul a nagyhatalmi politikában. Kijelentette: egyetlen állam sem léphet fel önkényesen bíróként vagy végrehajtóként egy másik szuverén országgal szemben. Blanár közölte, hogy Szlovákia egyeztet európai partnereivel, és közös uniós álláspont kialakítását várja a történtekkel kapcsolatban.

A szlovák vezetők megszólalásai közvetlenül azt követően hangzottak el, hogy Washington bejelentette a venezuelai művelet sikerét, amely azonnal nemzetközi jogi és politikai vitákat indított el.

Az előzmények szerint Donald Trump amerikai elnök január 3-án a Truth Social közösségi oldalon azt közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai akciót hajtott végre Venezuelában, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, majd repülővel elszállították őket az országból. Trump állítása szerint a műveletben amerikai rendfenntartó szervek is részt vettek.

Az MTI beszámolója felidézi, hogy az amerikai külügyminisztérium már korábban felszólította az amerikai állampolgárokat Venezuela elhagyására, miközben Washingtonnak 2019 óta nincs működő diplomáciai képviselete Caracasban. A venezuelai kormány közleményben ítélte el az amerikai fellépést, súlyos katonai agressziónak nevezve azt, és hangsúlyozta: a támadás polgári és katonai célpontokat egyaránt érintett.

A történtek nyomán nemzetközi szinten is vita bontakozott ki a beavatkozás jogszerűségéről. A szlovák nyilatkozatok értelmezésében a venezuelai események túlmutatnak egyetlen konfliktuson, és a nemzetközi jogrend érvényesülésének kérdését vetik fel a jelenlegi geopolitikai környezetben.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk/MTI