Több száz kegyelmi kérelemből eddig csak egyet hagyott jóvá az államfő

A tavaly benyújtott több száz kegyelmi kérvény közül eddig mindössze egyet hagyott jóvá Peter Pellegrini köztársasági elnök. A Szlovák Köztársaság Elnöki Hivatalának tájékoztatása szerint 2025 elejétől november végéig összesen 582 kegyelmi kérelem érkezett az államfőhöz.

A kegyelmet áprilisban kapta meg egy férfi, akit két év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt, egy súlyos közlekedési baleset következtében. Az esetben öt ember vesztette életét, köztük az elítélt tízéves fia, további több személy pedig megsérült.

Az elnöki palota közlése szerint a tragédia a rossz útviszonyok és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt történt.

A sofőr nem lépte túl a megengedett sebességet, és nem állt alkohol befolyása alatt.

A kegyelmi kérelem mellett nemcsak az elítélt felesége, hanem a római katolikus egyház, az érintett város polgármestere, valamint az áldozatok hozzátartozói is kiálltak. Beadványaikban hangsúlyozták, hogy nem táplálnak neheztelést az elítélttel szemben, és a kiszabott büntetést aránytalanul szigorúnak, illetve célját vesztettnek tartják.

Az elnöki hivatal hozzátette: a döntés során az államfő figyelembe vette, hogy a cselekmény gondatlanságból történt, az érintett korábban büntetlen előéletű volt, sem bűncselekmény, sem szabálysértés nem terheli, és addigi életvitele kifogástalan volt.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk