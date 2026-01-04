Ismertek a Via Mariae Polgári Társulás által szervezett zarándoklatok időpontjai

A Via Mariae Polgári Társulás Felvidék-szerte fejti ki a hitet erősítő és a közösséget erősítő tevékenységét. Zarándoklataikon jelentős a részvétel. Az előttünk álló új esztendőben is számos zarándoklatot szervez a civil szervezet.

Mint a honlapjukon olvasható: „Békés, boldog, sikerekben, szeretetben és egészségben gazdag új esztendőt kíván a Via Mariae polgári társulás elnöksége! Találkozzunk a 2026-os évben is a zarándoklatokon. Remélem idén is sok szép élményben részesültetek a zarándoklataink során. Sok szép zarándokélményt kívánunk mindnyájatoknak az új évben.”

Hozzáteszik, a 2026-os esztendőben is számos zarándoklattal várják az érdeklődőket. A tervezett zarándoklatok kiinduló pontja hat térséget érint: Palócföld – Ipolyság környéke; Csallóköz; Zoboralja; Érsekújvár; Medvesalja; Kürt és Szőgyén vidéke.

A zarándoktervek közt szerepelnek gyalogos- , kerékpáros és buszos zarándoklatok is. Az úti célok között főleg felvidéki zarándokhelyek, kegyhelyek és szakrális események találhatóak.

Emellett közép-európai Mária kegyhelyeket is felkeresnek az év során és a csíkszomlyói pünkösdi búcsúra is készülnek.

A Via Mariae Polgári Társulás 2026-os programterve ITT érhető el.

Az év első napjaiban közzétett lista még változhat, bővülhet az év során és lehetséges, hogy egyes zarándoklatok idő és kapacitás hiányában nem valósulnak majd meg – jelezték a szervezet vezetősége. További tájékoztatás a tervezett zarándoklatokról a Via Mariae Polgári Társulás hivatalos honlapján valamint a közösségi oldalukon olvashatnak.

Már el is kezdődött a 2026-os esztendő zarándoklatainak a sora. Január elsején évköszöntő zarándoklatot tartották az Ipolyfödémestől nem oly messzi Medve-kútnál. Erről ITT számoltunk be.

A Via Mariae Polgári Társulás főbb célkitűzései közt szerepel az Óhegyi zarándokút (Árvanádasd-Ipolyság főútvonal) fejlesztése, regionális zarándokutak kijelölése és kiépítése, zarándokkiadványok összeállítása és kiadása, Via Mariae polgári társulás tagság bővítése és erősítése, forrásteremtés céljaik elérése érdekében és együttműködés különböző szervezetekkel, intézményekkel, valamint az, hogy a Mária út – Via Mariae Európai Kulturális Útvonalává váljon.

Pásztor Péter/Felvidék.ma