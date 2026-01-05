Csak a párt tagjai kerülhetnek fel az SNS jelöltlistájára

A következő parlamenti választáson csak párttagok lesznek az SNS jelöltlistáján – jelentette ki a TASR hírügynökségnek adott interjúban Roman Michelko frakcióvezető. Azt viszont nem zárta ki, hogy ismert személyek is felbukkanhatnak a listán, de nem lehetnek más párt tagjai. A listavezető Andrej Danko pártelnök lesz. Ha fél évvel a parlamenti választás előtt úgy festene a helyzet, hogy az SNS nem jut be, Michelko szerint választási koalíciót köthetnek.

„Az SNS már nem fogja felvenni más pártok jelöltjeit a listájára, mint az történt korábban a Národná koalícia, a Slovenský patrioti és a Život-Národná strana jelöltjeivel. Már biztosan nem veszünk fel kis pártokat a listára” – magyarázta Michelko. Dankót röviddel a 2023-as választás előtt választották meg ismét pártelnöknek, négy évre.

„Ha nem történik semmi váratlan, ő lesz a listavezető pártelnök”

– tette hozzá. Elismerte, hogy a párton belül már régóta téma a csökkenő támogatottságuk. Ezért olyan pártprogramot akarnak összeállítani, ami eléggé vonzó a választók számára.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a bejutási küszöbön billegünk, és mindent meg kell tennünk, hogy átlépjük az 5 százalékot”

– szögezte le.

„Fél évvel a választás előtt el kell döntenünk, hogy szabályos koalícióban indulunk-e, de biztosan nem valamilyen választási blokkban, vagy pedig lesz kellő támogatásunk ahhoz, hogy egyedül is bejussunk”

– magyarázta Michelko. Hozzátette, Miroslav Radačovský parlamenti képviselő nem lép be az SNS-be.

„Már nyílt titok, hogy diplomáciai kiküldetésbe megy”

– mondta. A sorrend szerint Ján Krišanda érkezne a helyére, de mivel ő jelenleg oktatási államtitkár, Michelko szerint Zdenko Čambal foglalja el a megüresedő helyet.

TASR/Felvidék.ma