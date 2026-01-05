Január 8-ig kell bejelenteni a munkaadónak az egészségbiztosító-váltást

Az egészségbiztosító megváltoztatását a biztosítottnak legkésőbb január 8-áig kell bejelentenie a munkáltatójának. Amennyiben több munkáltatóval áll jogviszonyban, a változást mindegyik felé jelezni kell. A korábbi gyakorlattal ellentétben a biztosítottnak már nem szükséges értesítenie a korábbi egészségbiztosítóját, és a régi biztosítási kártyát sem kell leadnia – ezt az összes egészségbiztosító megerősítette a TASR hírügynökségnek.

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) szóvivője, Danka Capáková pontosította:

„A biztosított köteles legkésőbb január 8-áig bejelenteni az egészségbiztosítónak a járulékfizetőt, amennyiben az a bejelentkezés benyújtása után megváltozott, és nem azonos azzal, akit a jelentkezési lapon feltüntetett.”

Hozzátette, hogy a VšZP ügyfelei ezt elektronikusan, a biztosító mobilalkalmazásán keresztül, illetve személyesen, a fiókirodákban is megtehetik.

Capáková arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a biztosítottnak nem kötelező értesítenie kezelőorvosait a biztosítóváltásról, ez ajánlott.

„Erre elegendő az első orvosi látogatás alkalmával sort keríteni a biztosítóváltást követően”

– jegyezte meg. Elmondása szerint az orvosnál a biztosított digitális biztosítási igazolvánnyal is teljes értékűen igazolhatja magát.

A Dôvera egészségbiztosító szóvivője, Matej Štepiansky megerősítette, hogy az előírások minden egészségbiztosítóra egységesen vonatkoznak.

„A kötelezettségekről az új biztosítottakat is tájékoztatjuk. A biztosítási kártyákat december folyamán kézbesítettük, ugyanakkor mindenki megtalálja azokat a mobilalkalmazásban is – az alkalmazásban elérhető igazolvány ugyanúgy érvényes, mint a plasztikkártya”

– közölte.

Az Union egészségbiztosító ügyfelei szintén használhatják a digitális biztosítási kártyát. Beáta Dupaľová Ksenzsighová, a biztosító szóvivője elmondta: az új biztosítottak a biztosítási igazolvánnyal együtt megkapták a belépési adatokat az Union online ügyfélszolgálatához és mobilalkalmazásához is.

Hangsúlyozta, hogy a régi biztosítási kártyát nem kell visszaszolgáltatni, ugyanakkor azt meg kell semmisíteni, és a továbbiakban az új igazolványt kell használni.

„A kezelőorvosokat nem kötelező értesíteni a biztosítóváltásról, ugyanakkor egyes orvosok szívesen fogadják az erről szóló tájékoztatást”

– tette hozzá.

Capáková végül emlékeztetett arra is, hogy január 1-jétől módosultak az egészségbiztosítási járulékok az alkalmazottak, az egyéni vállalkozók és az önkéntes biztosítottak számára.

„Amennyiben a biztosított önkéntes befizető vagy egyéni vállalkozó, és a járulékot állandó átutalási megbízással fizeti, nem szabad megfeledkeznie az új egészségbiztosító IBAN-számának módosításáról, és a járulékot már az új biztosító számlájára kell utalnia. A 2026 januárjára vonatkozó járulékot legkésőbb február 8-áig kell befizetni”

– hangsúlyozta.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk