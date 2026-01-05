Nem az egyéni vállalkozók éve lesz az idei – a Magyar Szövetség a kormány megszorításait bírálja

Nem az egyéni vállalkozók éve lesz 2026 – erre hívja fel a figyelmet a Magyar Szövetség legfrissebb Facebook-bejegyzésében. Mint a posztban hangsúlyozzák, a kormány úgy döntött, hogy az egyéni vállalkozóktól „még nagyobb konszolidációs sápot szedhet be, mint a megélhetésüket más módon biztosító polgároktól”.

A közleményben kiemelik: azoknak is fizetniük kell, „akik alacsonyabb, vagy alkalmi bevétellel rendelkeznek”.

A párt szerint

ez különösen súlyosan érinti azokat a vállalkozókat, akik nem folyamatos vagy kiszámítható jövedelemből élnek.

Mint megjegyzik, további problémát jelent, hogy az egészségügy és a nyugdíjrendszer átfogó reformja helyett a Fico-kormány a vállalkozókat kötelezi magasabb egészségügyi és társadalombiztosítási járulékok befizetésére.

„Azért fizettetnek többet, ami nincs, és a konszolidációs intézkedéseknek köszönhetően sem lesz: magasabb nyugdíj és jobb színvonalú egészségügyi ellátás”

– olvasható a bejegyzésben.

A Magyar Szövetség arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány tovább csökkentette a településeknek járó forrásokat. Mint írják, az önkormányzatok idén már nem a személyi jövedelemadó 55,1 százalékát kapják meg, hanem csupán 53 százalékát. Ennek konkrét hatásait az Őry Péter által vezetett, egyedi számításokat végző Pro Civisben elemezték, településenként kiszámolva a forráskiesés mértékét.

A teljes lista ITT tekinthető meg.

BN/Felvidék.ma