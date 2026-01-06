Home Itt és Most Drasztikusan szigorítanák a gyógyszerek reexportjára vonatkozó szabályokat
A gyógyszerek reexportjára vonatkozó szabályok „drámai” szigorítását javasolja az egészségügyi minisztérium a gyógyszerek térítésének terjedelméről és feltételeiről szóló törvény készülő módosításában. A tárca egy új bűncselekmény bevezetését is mérlegeli – közölte Kamil Šaško egészségügyi miniszter a TASR hírügynökségnek adott interjúban.

Šaško szerint Szlovákiában régóta megoldatlan probléma a gyógyszerek külföldre történő továbbértékesítése. „Ez egy súlyos gond, amelyet hosszú ideje nem kezel senki. Az export feltételeinek jelentős szigorítását javasoljuk, és egyetértés van köztünk és az igazságügyi miniszter között abban is, hogy az ilyen típusú receptek felírása bűncselekménynek minősüljön” – fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: a tervezett változtatások célja a gyógyszerek jobb hozzáférhetőségének biztosítása a szlovákiai betegek számára. Rámutatott arra is, hogy

bár Szlovákia jelentős összegeket fordít gyógyszerekre, az innovatív kezelések elérhetősége tekintetében az Európai Unió sereghajtói közé tartozik.

Šaško arra is felhívta a figyelmet, hogy az állam már megkezdte a szankciók alkalmazását ezen a területen. „Először léptünk fel ténylegesen a bírságok behajtásával” – mondta. Hozzátette, a minisztérium a jogszabály-módosítások előkészítése kapcsán erős érdekérvényesítő nyomásra számít, különösen a jövő év első negyedében.

A miniszter ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a gyógyszerreexport kérdésében nem tervez engedményeket. „Az érdekek óriásiak, de ebben az ügyben biztosan nem hátrálok meg” – jelentette ki.

