Biztató formában várja a belgrádi Eb-t a magyar férfi vízilabda-válogatott

Január 10-én rajtol, és január 25-ig tart Belgrádban a férfi vízilabda-Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott komoly ambíciókkal áll rajthoz. Varga Zsolt együttese egy hónapos, intenzív felkészülési időszakot zárt le közvetlenül a torna előtt, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt biztató jeleket láttak a csapat játékában.

Egyre stabilabb játék a felkészülési mérkőzéseken

A válogatott az elmúlt hetekben kilenc hivatalos felkészülési mérkőzést játszott le, edzőtáborok és kétkapus tréningek mellett. A decemberi időszak elején még nagyobb kerettel dolgozott a szövetségi kapitány, a hangsúly ekkor a tempón és a támadójáték élesítésén volt, miközben a védekezésen is folyamatosan dolgozott a szakmai stáb.

Az év végére fokozatosan letisztult a csapat játéka:

A rotterdami tornán és a január eleji, trebinjei felkészülési viadalon már egyre hosszabb domináns periódusokat produkált a válogatott.

Görögország és Franciaország ellen is határozott, szervezett védekezésre építve születtek magabiztos győzelmek, miközben támadásban látványos összjáték és hatékony befejezések jellemezték a magyar együttest.

A trebinjei döntőben az olaszok elleni szoros vereség ellenére is számos pozitívumot lehetett levonni:

A csapat végig versenyképes volt, több szakaszban irányította a játékot, és újabb fontos tapasztalatokat szerzett kiélezett helyzetekben.

Új lebonyolítás, nagy tét már a csoportkörben

Az Európa-bajnokság lebonyolítása az idei tornán kiemelt jelentőséget ad a csoportmérkőzéseknek.

A négy darab négyes csoportból az első három helyezett jut tovább, ráadásul az egymás elleni eredményeket a csapatok magukkal viszik a középdöntőbe.

Ez különösen fontossá teszi a jó rajtot és a közvetlen riválisok elleni találkozókat.

A magyar válogatott az A-csoportban Franciaországgal, Montenegróval és Máltával mérkőzik meg a továbbjutásért.

Tapasztalat és fiatalos lendület a keretben

Varga Zsolt a felkészülési időszak végén kihirdette a Belgrádba utazó Európa-bajnoki keretet.

A csapat gerincét tizenegy, legutóbb világbajnoki ezüstérmet szerző játékos alkotja, kiegészülve több fiatal tehetséggel és visszatérő rutinos pólóssal.

A kapuban ismét ott lesz Vogel Soma, míg élete első felnőtt Európa-bajnokságára készülhet Batizi Benedek center.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Január 10., szombat, 15.15: Magyarország –Franciaország

Január 13., hétfő, 15.15: Magyarország –Montenegró

Január 15., szerda, 12.30: Magyarország–Málta

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma