Biztató formában várja a belgrádi Eb-t a magyar férfi vízilabda-válogatott

Január 10-én rajtol, és január 25-ig tart Belgrádban a férfi vízilabda-Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott komoly ambíciókkal áll rajthoz. Varga Zsolt együttese egy hónapos, intenzív felkészülési időszakot zárt le közvetlenül a torna előtt, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt biztató jeleket láttak a csapat játékában.
Egyre stabilabb játék a felkészülési mérkőzéseken
A válogatott az elmúlt hetekben kilenc hivatalos felkészülési mérkőzést játszott le, edzőtáborok és kétkapus tréningek mellett. A decemberi időszak elején még nagyobb kerettel dolgozott a szövetségi kapitány, a hangsúly ekkor a tempón és a támadójáték élesítésén volt, miközben a védekezésen is folyamatosan dolgozott a szakmai stáb.
Az év végére fokozatosan letisztult a csapat játéka:
A rotterdami tornán és a január eleji, trebinjei felkészülési viadalon már egyre hosszabb domináns periódusokat produkált a válogatott.
Görögország és Franciaország ellen is határozott, szervezett védekezésre építve születtek magabiztos győzelmek, miközben támadásban látványos összjáték és hatékony befejezések jellemezték a magyar együttest.
A trebinjei döntőben az olaszok elleni szoros vereség ellenére is számos pozitívumot lehetett levonni:
A csapat végig versenyképes volt, több szakaszban irányította a játékot, és újabb fontos tapasztalatokat szerzett kiélezett helyzetekben.
Új lebonyolítás, nagy tét már a csoportkörben
Az Európa-bajnokság lebonyolítása az idei tornán kiemelt jelentőséget ad a csoportmérkőzéseknek.
A négy darab négyes csoportból az első három helyezett jut tovább, ráadásul az egymás elleni eredményeket a csapatok magukkal viszik a középdöntőbe.
Ez különösen fontossá teszi a jó rajtot és a közvetlen riválisok elleni találkozókat.
A magyar válogatott az A-csoportban Franciaországgal, Montenegróval és Máltával mérkőzik meg a továbbjutásért.
Tapasztalat és fiatalos lendület a keretben
Varga Zsolt a felkészülési időszak végén kihirdette a Belgrádba utazó Európa-bajnoki keretet.
A csapat gerincét tizenegy, legutóbb világbajnoki ezüstérmet szerző játékos alkotja, kiegészülve több fiatal tehetséggel és visszatérő rutinos pólóssal.
A kapuban ismét ott lesz Vogel Soma, míg élete első felnőtt Európa-bajnokságára készülhet Batizi Benedek center.
A magyar válogatott csoportmérkőzései
-
Január 10., szombat, 15.15: Magyarország–Franciaország
-
Január 13., hétfő, 15.15: Magyarország–Montenegró
-
Január 15., szerda, 12.30: Magyarország–Málta
A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:
Kapusok:
Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok:
Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),
Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)
Bartalos Nikolas/Felvidék.ma