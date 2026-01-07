Gröhling elképzelhetetlennek tartja a Slovensko mozgalommal való kormányzást

Branislav Gröhling, az SaS elnöke kiszámíthatatlansága miatt elképzelhetetlennek tartaná a kormányzást a Slovensko mozgalommal. Egy majdani kormány alapját szerintük az SaS, a PS és a KDH alkothatná, ennek egyik feltétele, hogy megállapodjanak a gazdasági intézkedésekben, melyeket rögtön a választás után elkezdenének megvalósítani, egyes kulturális-etikai kérdéseket pedig félretennének. Gröhling a TASR hírügynökségnek adott interjúban beszélt erről.

„Elképzelhetetlennek tartom a közös kormányzást a Slovensko mozgalommal. Tipikus ellenzéki pártnak tartom, amely csak bírálni képes, de egyáltalán nem lenne megbízható koalíciós partner” – mondta.

Szerinte Igor Matovič nem jelentene semmilyen változást Robert Fico jelenlegi kormányfőhöz képest. „Meghatározó helyzetekben a Slovensko egyes képviselői Fico oldalára álltak. Igor Matovičnak és Robert Ficónak egyszerűen szüksége van egymásra” – tette hozzá.

Úgy véli, az SaS, a PS és a KDH még a parlamenti választás előtt megállapodhatna arról, hogyan fogják kezelni a gazdasági helyzetet.

„Azt szeretnénk, ha magasabb fizetésük lenne az embereknek, ehhez adócsökkentés kell, 19%-os egykulcsos adó, az áfatörvény egyszerűsítése, alacsonyabb járulékbefizetés. De nem mindennel értenek egyet a partnerek” – mondta.

Ennek ellenére meg kell állapodni, egyes kulturális-etikai kérdéseket pedig egy időre félretenni

– tette hozzá. „Nem azt mondom, hogy ezeket ki kell hagyni a pártok programjából, de mindenekelőtt azt kell bizonyítanunk, hogy képesek vagyunk újraindítani az országot, mert az embereknek elsősorban arra van szükségünk, hogy több pénz legyen a pénztárcájukban” – zárta Gröhling.

